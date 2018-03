Sancionan a Ruano por declaraciones contra COENA

Lee también

“COENA, ya no se equivoquen, cumplan la ley”, fueron parte de las declaraciones que Salvador Ruano, alcalde de Ilopango por el partido ARENA, hizo el 7 de octubre de 2016 en contra del COENA.Ruano dijo en la misma oportunidad que había una especie de “cacería de brujas” para quienes habían votado en contra de Interiano. A raíz de las críticas, el Tribunal de Primera Instancia de ARENA inició un proceso en contra del alcalde por posibles infracciones a los estatutos al dirigirse de esa manera en contra de las nuevas autoridades del partido.Mauricio Interiano ya era el presidente del COENA en ese momento. Varias fuentes del partido ARENA confirmaron ayer a LA PRENSA GRÁFICA que el alcalde fue sancionado por estas acciones.La sanción contra Ruano inicialmente fue de nueve meses, en los que se le inhabilitó de gozar de los derechos como militante tricolor. Ruano habría apelado y se redujo la sanción a seis meses. Se buscó la reacción del alcalde; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.En ese sentido, ayer se le consultó a Interiano sobre el tema y no lo negó, aunque tampoco lo confirmó, y se limitó a decir que los problemas internos los manejan de forma privada porque es un acuerdo al que han llegado.Interiano dejó claro que se tienen que cumplir los estatutos y que para ello hay un organismo interno que hace que se cumplan. “Nosotros tenemos estatutos que son los que se tienen que cumplir y tenemos el Tribunal de Primera Instancia que, precisamente, es el ente que rige y que evaluará en momentos que se hayan violado los estatutos”, expresó Interiano.