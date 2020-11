Sancionan a empleados legislativos por no notificar a defensa de Magaña sobre antejuicio

Dos técnicos de la Asamblea Legislativa serán sancionados con cinco días de suspensión más una nota en su expediente, según acordó la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, este miércoles. La falta de los técnicos de no haber notificado a la defensa del diputado Arturo Simeón Magaña para que se hiciera presente en la plenaria de antejuicio para decidir su desafuero, fue catalogada como grave .

La omisión de los técnicos en esa ocasión conllevó la reprogramación, para horas más tarde, de la sesión plenaria convocada con el único fin de decidir el desafuero del diputado Magaña.

Guillermo Gallegos, diputado por GANA, fue quien promovió la sanción para los empleados, según dijo.

"Es una falta bastante grave para mí, y que la respuesta haya sido ‘se me olvidó’, es más grave todavía. Ante una situación como esta se debería sancionar y que en el expediente del empleado vaya alguna nota", manifestó.

Sin embargo, Gallegos considera que en el proceder de los técnicos no hubo dolo sino olvido o irresponsabilidad. Según dio a conocer el diputado, los empleados no aceptaron responsabilidades, pues el encargado de notificar a la parte defensora, en esa ocasión, estaba ausente de sus labores y había designado a otra persona que no estaba acreditada.

Por su parte, el diputado Norman Quijano (ARENA) consideró que la acción no merecía una sanción, sino un llamado de atención.

"Mi opinión muy particular es que no procede una sanción, tal vez una amonestación verbal, pero no más allá de eso. No reviste la gravedad que el señor Gallegos le quiere dar", aseguró.

Luego, el diputado Reynaldo Cardoza (PCN), dijo que también se evaluó la posibilidad de sancionar al jefe de los técnicos, pero no hubo apoyo en la junta directiva de la Asamblea. Además, dijo que esa sanción sentaría un precedente para los empleados de la Asamblea.

"Hoy por hoy son estos técnicos pero es para que tomen cartas en el asunto . Esta junta no dejará pasar nada", explicó.