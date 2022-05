Sancionan con cuatro salarios mínimos  a hombre por matar a un gato en San Miguel

Personal policial y autoridades municipales de San Miguel se presentaron la mañana de este miércoles 11 de mayo en la vivienda José Balmore Vázquez Claros, en la colonia La Pradera de esta ciudad. El hombre es acusado de matar a un gato a golpes, el pasado 6 de mayo.

El video del hombre golpeando al gato con un garrote para después colocarlo en una bolsa plástica circuló el lunes en las redes sociales. En la grabación se observa a Vásquez salir de su vivienda y matar al felino.

Ante los policías, el hombre aceptó haber cometido el hecho, pero en su defensa dijo que cuando lo hizo se encontraba en estado de ebriedad. Aseguró que el felino había entrado a su hogar en varias ocasiones y que esta última se le lanzó sobre él.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

"El animal se me lanzó y por reacción yo levanté las manos y se golpeó en la pared, creo que ahí murió, de lo demás no me recuerdo porque estaba ebrio, después lo metí a la bolsa y lo fui a botar a un potrero", dijo.

La alcaldía migueleña indicó que al hombre se le impondrá una sanción de $1,460,equivalentes a cuatro salarios mínimos del sector comercio, los cuales deberá cancelar en un periodo de tres días, como establece la ley de protección y promoción del bienestar animal

"Como institución estamos obligados a iniciar el proceso administrativo, poner la sanción e informar a la Policía y Fiscalía para que dispongan que procederá con él", dijo Delmi Guevara, jefa del departamento de asesoría legal de la alcaldía

También comentó que iniciarán la investigación en contra del propietario del felino para deducir responsabilidades.

#SanMiguel| Autoridades municipales junto a la PNC, visitaron la vivienda de José Balmore Vázquez Claros, quién es acusado de haber asesinado a un gato en la Colonia La Pradera de San Miguel



El hecho quedó evidenciado en un video que circula a través de las redes sociales pic.twitter.com/oghLpsgdXu — LPGDepartamentos (@LPGDptos) May 11, 2022