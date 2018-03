Sanciones a transporte les costaría $161,000 del subsidio

Lee también

El Viceministerio de Transporte (VMT) tiene abiertos varios procesos sancionatorios iniciados entre enero y febrero a empresarios del transporte público por diferentes faltas, como aumento no autorizado de las tarifas, lo que conllevaría a que no les cancelen el subsidio de esos meses, que sería un monto aproximado de $161,000.Desde noviembre del año pasado, la Inspectoría General del VMT realiza verificaciones a diferentes rutas de transporte, así como controles vehiculares en carretera para verificar que las unidades y motoristas tengan todos los documentos en regla. Este año reporta un aumento en las denuncias de usuarios por aumento de tarifas.“Iniciamos el proceso de la verificación, la inspección, terminamos nuestro reporte, lo pasamos a la Dirección General de Transporte y la Dirección General, a través de la unidad de Caja Única es la que define la sanción que le va a imponer al concesionario de la ruta”, dijo Max Castillo, inspector general del VMT.La sanción puede ser que los buses o microbuses pierdan sus compensaciones de $400 y $200 de uno a tres meses. Este año van 525 unidades infraccionadas y en proceso sancionatorio. No portar visible el cuadro tarifario y cobrar más de lo autorizado son algunas de las esquelas que se imponen a la tarjeta de la unidad y es una sanción al concesionario.Mientras que en los controles realizados en enero y febrero se impuso 240 esquelas a los motoristas. “La conducta reiterada es que no cargan carné para conducir transporte colectivo, en algunos casos no cargan licencia”, agregó.Ayer en la mañana realizaron un control sorpresa al transporte colectivo en el kilómetro 23 de la autopista a Comalapa, en el sentido que va hacia San Salvador. Con apoyo de la Policía de Tránsito se impusieron 14 infracciones por no portar tarjeta, no portar llanta de repuesto o manejar con el carné de motorista vencido.Además, se remitió un bus de la ruta 133 que hace su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador, por presentar alteración en número de motor, número de chasis y placas falsificadas. La policía hizo la verificación de motor, le impuso la esquela respectiva y posteriormente remitiría la unidad hacia el predio El Polvorín, en Zacatecoluca.