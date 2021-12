Santa Claus llevó juguetes a Moncagua

Vistiendo un elegante traje rojo y blanco, botas, y luciendo una barba blanca, Erick Mauricio Jurado, mejor conocido como "el Santa Claus de Moncagua", visitó el martes varios cantones de este municipio del departamento de San Miguel para entregar juguetes y despertar una sonrisa en cada uno de lo niños que lo esperaba con mucho entusiasmo en su hogares.

Jurado explicó que realizó esta actividad en coordinación con la alcaldía de la localidad para brindarles un momento felicidad los niños de escasos recursos económicos. Visitaron los cantones Santa Bárbara, Ojo de Agua, Tangolona, La Estancia, El Rodeo, entre otros. "Pretendemos darle a cobertura a todo el municipio y que todos los niños puedan disfrutar de estos juguetes", expuso.

Comentó que desde el personaje de Santa Claus, también le tocó vivir experiencias inolvidables al ver que muchos niños lo abrazan llenos de alegría por creer que ha venido desde el Polo Norte a visitarlos en esta temporada navideña: "me dijo un niño que nunca había abrazado a Santa Claus, que no esperaba que él llegara su casa, por esa alegría de verlo llorar se me rodaron las lágrimas porque es una felicidad enorme".

María Villalobos, habitante del cantón El Rodeo , se mostró agradecida con la visita de Santa Claus. "Es bueno porque divierte a los niños", sostuvo.