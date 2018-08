Santa Tecla con problemas de recolección de basura

En varias calles de Santa Tecla se observan promontorios de basura, habitantes del municipio denunciaron hoy que incluso desde el pasado lunes dejó de pasar el camión recolector. El cambio al sistema Teclaseo se anunció el martes pasado e iba a comenzar a funcionar desde ayer.

Para el alcalde de la localidad, Roberto d’Aubuisson, los problemas que han denunciado los tecleños se debe a que en algunas zonas no se recolectó la basura el lunes porque los empleados ya conocían del cambio de sistema que habría y también atribuye los problemas a la transición de un sistema a otro.

“Es la transición. En el modelo que teníamos antes domingo no se recogía basura ni siquiera en el centro histórico, entonces teníamos la (basura) de domingo, de lunes y martes en la calle que esos días todavía estábamos con los empleados municipales y en muchos lugares no recogieron basura porque ya estaban sabedores de lo que venía, estaban esperando así es que ellos no hicieron el trabajo adecuadamente”, declaró el edil.

d’Aubuisson dijo que esperan que el municipio se encuentre limpio a más tardar el domingo y que la ciudadanía se acople a los nuevos horarios del camión recolector, esta podrá ser diurna o nocturna.

Entre tanto, los empleados municipales que fueron cesados de la Unidad de Desechos Sólidos debido al inicio de Teclaseo manifiestan su descontento por el cambio de sistema. Aseguran que la empresa a la que se ha encargado la recolección de basura no los contrató automáticamente como las autoridades municipales dijeron que lo haría, en total, 154 plazas de la Unidad de Desechos Sólidos fueron suprimidas.

Los que fueron cesados de sus puestos dicen que la empresa Teclaseo no les asegura estabilidad laboral porque son incluidos bajo la modalidad de contratos y les disminuye los salarios respecto a los que tenían siendo empleados municipales y que por ello tampoco quieren trabajar bajo el nuevo sistema.