Santamaría pide reflexionar sobre Acuerdos

Un llamado a la reflexión sobre lo que representa para el país lo logrado con la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, es lo que hace Óscar Santamaría, uno de los firmantes de la paz.

En específico, Santamaría se refirió al partido Nuevas Ideas: "si esto (los Acuerdos de Paz) no hubiera ocurrido, Nuevas Ideas no estuviera donde está". "Ni tan siquiera existiera, porque todo lo que significaba libertades ciudadanas en materia de poder integrar esfuerzos de lo que significa la agenda de un país, en la vía de poder conquistar el poder político, no se hubiera podido dar", agregó.

Desde que asumió el actual Gobierno, el 16 de enero ha pasado como cualquier otro día del año, sin conmemoraciones por la firma de los Acuerdos de Paz. Para Santamaría, los ataques que el oficialismo hace a la firma de la paz y a la conmemoración de esa fecha puede tener diversos motivos.

"Yo creo que obedecen a un mandato o una agenda partidista de hacer una valoración que no corresponde a un proceso en el que estamos involucrados los 7 millones que estamos aquí más los 3 millones que se fueron", explicó.