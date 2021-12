Santaneco conquista el Cotopaxi de Ecuador

El joven Diego José Vásquez Guevara, de 18 años, originario del municipio de Santa Ana, comparte su pasión con sus estudios y el montañismo. A su corta edad se ha convertido en apasionado de los retos y ya cuenta con una amplia experiencia conquistando volcanes y montañas en Latinoamérica.

En noviembre, Diego, alcanzó la cima del segundo volcán más alto de Ecuador y uno de los más imponentes del continente americano: El Cotopaxi, ubicado en la ciudad de Latacunga, con una altura de 5,897 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes con mayor altura que se encuentra activo en el mundo.

"Fueron dos días para alcanzar la cumbre. Salimos del refugio a las 11:30 de la noche y llegamos a las 7:00 de la mañana a la cima. Estuvimos a menos 2 grados centígrados, era un clima nuevo para mí y eso fue un reto. Encontramos un clima brusco, con demasiada nieve. Fue una experiencia indescriptible, estar en la cima, a mi edad y la complejidad del volcán hace que valga más la pena. Fueron los dos días con mayor felicidad en mi vida", comentó, Diego.

Aseguró que para escalar este volcán fueron aproximadamente dos meses de preparación escalando más de cinco volcanes en Guatemala, entre estos, el Tajamulco el más grande de Centroamérica y otros en Ecuador. Mucha resistencia física, adaptación de climas, entre otros, fueron elementos claves para que este santaneco conquistara la cima.

A pesar de su satisfacción por haber conquistado el Cotopaxi, Diego, afirmó que sus intenciones eran escalar el Chimborazo, el más alto de Ecuador y con la cumbre convirtiéndose en el punto más cercano al sol. Sin embargo, durante la preparación en este volcán ocurrió una avalancha, dejando varios fallecidos y desaparecidos, obligando un cambio drástico en los planes.

Con total propiedad, Diego, afirma que esta hazaña lo convirtió en el salvadoreño más joven en conquistar el volcán Cotopaxi de Ecuador.

"Antes de llegar a la cima me invadieron los sentimientos, yo ya iba llorando. Sabía que me faltaba poco. La motivación de creerse que yo podía hacérselo era algo invaluable. Me tomé fotografías y como simbólico dejé una pulsera que significaba algo personalmente importante", apuntó.

Diego manifiesta que su motivación y atracción por el montañismo y senderismo inició en 2019. Tan grande es su pasión por este deporte que a la fecha ya ha conquistado cerca de 30 volcanes nacionales y en su mayoría de Guatemala y Honduras. Agregó heredó esta pasión de su madre y abuela.