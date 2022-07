Santos Elíseo, un niño muy especial

En el cantón La Virgen, de San Cristóbal, Cuscatlán, vive Santos Elíseo Ángel Rosales, de cinco años, quien nació con una enfermedad llamada Ectrodactilia o síndrome de Karsch-Neugebauer, que consiste en la malformación de las extremidades y ausencia de dedos. Francisca Rosibel Rosales, de 25 años, es la madre de Elíseo, quien trabaja haciendo oficios varios; mientras que el papá del niño se gana la vida acarreando bultos. Tienen otros dos hijos. Francisca asegura que aceptar que su hijo crecerá con esta enfermedad no ha sido fácil; sin embargo, asegura que siempre ha buscado la manera de que se desarrolle normalmente, como cualquier otro niño.

Desde que era bebé lo lleva a terapias dos veces por semana, las cuales han ayudado a Eliseo a desenvolverse con normalidad.

"No es fácil, uno siente que se le viene el mundo encima cuando le dicen que va a tener un hijo con discapacidad; sin embargo, Dios me dio fuerza y me iluminó y dije que iba a hacer todo para que mi hijo se desempeñara como cualquier otro y así ha sido", dijo Francisca.

Añadió, que ha consultado con especialistas si Elíseo puede ser operado para reconstruirle sus extremidades, pero que los médicos le han explicado que no es posible; aunque, el niño ya ha sido sometido a dos cirugías, ya que nació con labio y paladar hendido. Actualmente, Elíseo estudia kinder 5 en una escuela de su cantón. Francisca solicita víveres, ropa para sus hijos, camas y materiales de construcción para cambiar el techo de su vivienda, ya que aseguró que la mayoría de las láminas están podridas. Si usted desea ayudar a la familia de Elíseo, puede comunicarse al teléfono 7623-3870 con Francisca.