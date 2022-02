Santos y Pedro celebraron 72 años de matrimonio

Pedro Franco de 90 años y Santos Bonilla de Franco, de 87, celebraron el pasado 8 de febrero su 72.° aniversario de matrimonio. Una vida de muchos sacrificios, experiencias, perseverancia, pero sobre todo, de un amor fuerte y puro que ha permitido que esta unión haya prevalecido durante muchos años.

Fue en 1950 que ambos decidieron contraer matrimonio en la Catedral de la Santísima Trinidad de la ciudad de Sonsonate. No obstante, comentan que en noviembre de 1949 decidieron dar el primer paso para unir sus vidas por lo civil.

"La conocí porque trabajaba en la milpa de su familia. Desde que la vi me gustó y como no sé leer ni escribir, le dije a un tío que me escribiera una carta para enviársela a los papás pidiéndola. Luego, ellos (padres) me llamaron para hablar conmigo y saber si era cierto mi interés por ella. Y hasta hoy, son 72 años de casados y seguimos acá juntos", recordó don Pedro.

Comentaron que a pesar de haber contraído matrimonio no fue hasta 15 días después de la boda que doña Santos fue entregada por sus padres. Lo recuerdan como una anécdota de su historia juntos, pero admiten que era parte de las antiguas tradiciones.

A la fecha continúan residiendo en la vivienda donde iniciaron su vida como esposos en el cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate. Producto de la unión de sus vidas, tuvieron nueve hijos y lograron conocer a 65 nietos, 95 bisnietos y cinco tataranietos.

"Yo me siento emocionado por alcanzar 72 años juntos. Hemos pasado dificultades pobres y tristes pero acá estamos y gracias a Dios vamos a morir juntos como nos dijo el padre (sacerdote que los casó) hasta que la muerte nos separe. La vida ha sido muy bella con nosotros por dejarnos estar juntos durante tantos años", expresaron entre lágrimas ambos.

Don Pedro manifiesta que a pesar de no haber obtenido estudios ante las dificultades de su familia, destaca haber tenido entre sus virtudes la motivación de aprender oficios. Durante muchos años se desempeñó como albañil, hojalatero, sobador, criador de animales, entre otros. Mientras que ella, laboró como ama de casa y en la crianza de ganado para poder ser el sostén de su familia.

No ocultan que también sufrieron dificultades, pero admiten que las adversidades se convirtieron en un fortalezas.

"Hemos luchado porque no ha sido fácil llegar a 72 años de casados. Hemos durado bastante, siempre hubo problemas pero supimos superarlos. Nos seguimos queriendo bastante ya estamos viejitos. Con la voluntad de Dios estamos juntos y ahora en día muchos no dilatan en sus matrimonios", confesó doña Santos.

Queridos. Esta pareja es muy conocida en el cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate, por su carisma y mucha amabilidad.