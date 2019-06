Saquean aula de kínder en colonia Monserrat

La escuela de educación parvularia Colonia Monserrat fue víctima de un robo en el que se hurtaron materiales didácticos, una grabadora y $100 de ahorro de un grupo de alumnos. Los delincuentes forzaron la puerta de un salón de preparatoria, donde ingresaron y destruyeron la infraestructura del lugar. De acuerdo con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), no se sabe exactamente el día en que ocurrió el hurto, ya que se desarrolló durante el fin de semana.

"Hemos hecho una inspección ocular por el delito de hurto. Se ha levantado un par de huellas en el aula. Sin embargo, no hay ninguna vinculación con estructura. Todo parece indicar que el perfil criminológico es de indigentes o vagos que consumen bebidas embriagantes o algún tipo de drogas", comentó el agente de la PNC.

Los delincuentes también dejaron mensajes ofensivos hacia las maestras en las paredes del salón de clases. Los mensajes fueron escritos con los crayones que se encontraban en el aula. De acuerdo con el asistente técnico de gestión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), Mauricio Arias, aún se desconoce quiénes son los responsables del delito. También expresó que la PNC será la encargada de realizar la investigación sobre los posibles responsables.

"El MINEDUCYT va a intentar que todo vuelva a la normalidad. A partir del martes las clases se retomarán con regularidad. Hemos hablado con miembros de la alcaldía municipal para que nos apoyen aumentando la seguridad. La mayor dificultad que encontramos es con los niños, los padres y las maestras, que se encuentran nerviosos por la situación de psicosis", aseguró Arias.

Esta no es la primera vez que se reportan ingresos no autorizados en las instalaciones del centro educativo. Anteriormente encontraron destrozos en el patio de las instalaciones, junto con otros mensajes ofensivos hacia el personal docente. Según el asistente técnico de gestión del MINEDUCYT, el kínder no cuenta con vigilancia.

"En los últimos dos años se han reportado situaciones como esta en el centro educativo. Las condiciones en las cuales se encuentran los alrededores del kínder dan un acceso bastante fácil para ingresar", expresó el agente de la PNC.

De acuerdo con Juan Carlos Montes, director de desarrollo municipal de la alcaldía de San Salvador, la instancia se hará cargo de reponer el material didáctico hurtado, pintar las aulas manchadas y despejar la masa arbórea para aumentar la iluminación de la zona.

Arias también comentó que la alcaldía de San Salvador brindará un donativo de piñatas y un payaso para los alumnos del centro educativo. El objetivo de esto es generar un ambiente de tranquilidad y seguridad luego de los hechos ocurridos.