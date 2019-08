Saqueos en escuelas: Se roban hasta la leche de los refrigerios en instituciones de por sí precarias

Como si no fuera poco que más de la mitad de centros escolares públicos funcionan en infraestructuras precarias, los continuos saqueos por parte de delincuentes terminan de agravar su situación.

El Centro Escolar Calderas de Apastepeque en San Vicente fue víctima de un saqueo, a inicios de julio pasado, en el que los ladrones no solo se llevaron los instrumentos musicales y computadoras, además dejaron sin comida a los alumnos. Los frijoles, el arroz, la leche y otros víveres que servían para que los niños comieran ya no estaban; tampoco la alcancía que reunía el dinero, producto de actividades y colaboraciones de las familias.

Cortaron barrotes de protección y rompieron el techo del Centro Escolar Cantón Calderas, en San Vicente. Foto de LA PRENSA.

A finales de junio, un kínder de la colonia Montserrat fue violentado; dibujos, pupitres y otros útiles escolares de los alumnos de parvularia quedaron dispersados por el aula. Los delincuentes en este caso se llevaron $100 que un grupo de estudiantes habían reunido en una alcancía. Además, dejaron escritos mensajes ofensivos con las crayolas de los niños.

Como estos casos, hay más. Las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) registran cinco hurtos en centros escolares de todo El Salvador, desde el inicio de la nueva gestión gubernamental hasta la semana pasada. Sin embargo, el martes recién pasado hubo dos hurtos más en escuelas en Ahuachapán y San Salvador.

Para algunos, los saqueos son continuos. En la escuela de Apastepeque era el segundo robo. En el kínder Montserrat ya habían reportado hechos similares, según indicaron las autoridades escolares.

También, la noche del martes pasado, el Centro Escolar Fernando Llort en San Salvador fue saqueado por cuarta vez, dejándolos ahora sin nada. Incluso los registros administrativos de cada alumno se perdieron en las computadoras que se llevaron, dijo en su momento la directora del recinto, Juana Cornejo.



Debido al poco presupuesto ,las escuelas no pueden invertir en construir muros perimetrales o pagar vigilancia privada. Foto de LA PRENSA.

La escuela de Apastepeque, el kínder de Montserrat y la escuela Fernando Llort tienen un punto en común: sus respectivas autoridades declararon no contar con vigilante por no tener la capacidad de pagar uno, y/o no tienen un muro perimetral que los proteja.

La titular del MINED, Carla Evelyn Hananía de Varela, ha dicho en declaraciones anteriores que el 60% de los 5,100 centros escolares públicos no cuentan con las condiciones necesarias de infraestructura. Problemas que reportan, como el no tener servicios sanitarios (en las zonas rurales), falta de agua, techos en mal estado son parte de una situación de precariedad que se acumula cuando lo pierden todo en los saqueos.

El 23 de julio, otra escuela en San Sebastián, San Vicente, fue robada. Allí, a los alumnos se les arrebató la oportunidad de recibir clases de informática. Los delincuentes, que entraron por una parte dañada del muro perimetral, se llevaron 22 computadoras Lempitas y una de escritorio.



Las consecuencias de los saqueos perduran, ya que en la mayoría de los casos el material didáctico para enseñar a los estudiantes no es repuesto, así lo indicó el secretario de conflictos del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Francisco Zelada.

Para Zeleda, el poco presupuesto con el que cuentan las unidades educativas no les permite prevenir estos hechos con la construcción de muros perímetrales, instalación de sistemas de alarma o con la contratación de vigilantes que cuiden las escuelas.

Hay un gran número de centros escolares que han sido saqueados. Solo el año pasado fueron 1,961 casos, según cifras del MINED. Uno de esos contabilizados ocurrió en octubre de 2018. Los maestros entraron a los salones del Centro Escolar Cantón El Gavilán, en La Unión, para encontrar chapas forzadas y todo desordenado. Los ladrones se habían llevado hasta la leche que los estudiantes desayunaban.



El material didáctico que es robado, en la mayoría de los casos, no se repone. Foto de LA PRENSA

Al respecto de la situación, se buscó la postura oficial del MINED a través de su departamento de comunicaciones, no obstante al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.