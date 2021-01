Sastres afectados por nula confección de uniformes

Por más de 50 años, Jorge González se ha dedicado a confeccionar uniformes escolares para los alumnos de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Santa Ana. González explica que los pedidos para confeccionar los uniformes iniciaban en diciembre y durante los siguientes dos meses y medio había trabajo asegurado para atender la alta demanda de la vestimenta de los escolares.

Sin embargo, este año la situación ha cambiado radicalmente y en su sastrería, ubicada en la Avenida José Matías Delgado entre la 7ª y 9ª calle oriente de la cabecera departamental, no hay trabajo para confeccionar la ropa de los estudiantes, debido a la decisión del Ministerio de Educación de iniciar el año escolar de manera virtual a causa del alza de casos de covid-19 en el país.

"En 51 años que tengo de dedicarme a la sastrería, nunca me había pasado esto. Prácticamente estamos sin trabajo en cuanto a los escolares. El que no estén asistiendo a los colegios nos ha pegado muy fuerte a nosotros los sastres y costureras también", expresó.

Manifestó que el año pasado elaboró más de 80 pantalones a estudiantes para el inicio de las clases, asimismo infinidad de trajes para graduación.

Dificultad. David Hernández afirma que este año no ha recibido ningún pedido de prendas escolares.

"Los jóvenes venían a medio año para tomarse talla para los sacos que ocuparían en su graduación mientras que los papás de otros traían las telas para la elaboración de pantalones que ocuparían el siguiente año escolar. Hoy se perdió todo ese trabajo", recordó el sastre.

Otro de los afectados es David Hernández, de 70 años, quien tiene un pequeño local de costura en el mercado de la ciudad de Santa Ana. Hernández manifestó que era habitual que desde noviembre tuviera mucho trabajo con la vestimenta escolar, sobre todo con los uniformes que entregaba el gobierno. "Muchos estudiantes venían porque no les queda el uniforme que da el gobierno y necesitaban lo que llamamos reparaciones. Otros venían porque vendían ese uniforme y con el mismo pisto se mandaban a hacer otro uniforme nuevo. Hoy todo eso ha desaparecido", explicó Hernández, quien se dedica a este oficio desde hace más de 30 años.

Recordó, que junto a uno de sus nietos, que le ayuda en el taller de sastrería, reparaban o elaboran más de 100 piezas de uniformes escolares desde noviembre hasta febrero, pero este año no han recibido ningún trabajo. "Hoy no tenemos nada, no ha venido nada de escuelas o colegios que requieran reparación o hacerse un uniforme. Si hemos medio sobrevivido es con la poca clientela que tenemos y que en diciembre nos buscó para hacerle ajuste a la ropa del estreno", dijo.

Otros sastres y costureras consultados, que pidieron no ser identificados, aseguraron que esperan que esta situación cambie en los próximos meses cuando los estudiantes inicien las clases de manera semipresencial. "Muchos papás se quedaron con el uniforme del año pasado porque apenas lo ocuparon", dijeron.