Saturadas vías de ingreso a capital

Ingresar a San Salvador un lunes normal por la mañana por la carretera Panamericana desde el occidente o por el bulevar del Ejército desde el oriente se torna complicado por las largas filas de vehículos que avanzan con lentitud o que no avanzan cuando ocurre un accidente de tránsito que restringe el paso vehicular.Y es que las arterias de ingreso a la capital son de las que más tráfico reportan en las horas pico, por lo que el Gobierno busca medidas que disminuyan la congestión vial, como las propuestas de horarios escalonados o la reducción de un año a la edad de fabricación de los vehículos que se permiten ingresar al país, que fueron anunciadas por el Viceministerio de Transporte (VMT) desde el año pasado.De acuerdo con el último dato proporcionado por el VMT hasta el 3 de enero, ya hay 1,008,080 vehículos registrados en todo el país, de los cuales 455,595 son automóviles, 206,125 son pick up y 205,426 son motocicletas. Casi medio millón de todo el parque vehicular circula en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).Pero ¿cuántos de esos vehículos transitan por las principales calles de ingreso a la capital? El Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) de al menos cinco rutas principales cambia en varios de los tramos a medida que más se acercan a San Salvador. Según los últimos estudios del Sistema Integral de Información de Tránsito (SIIT) de 2015 de la Dirección de Planificación de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el tramo con mayor TPDA corresponde al bulevar de Los Próceres, desde la intersección con el bulevar Monseñor Romero hasta la torre Citi, con 95,392 vehículos diarios.Otro tramo de bastante tránsito es la carretera Panamericana de la intersección del bulevar de Los Próceres hasta la avenida Jerusalén (intersección hacia el desnivel Naciones Unidas), con 81,860 unidades.El siguiente tramo con mayor TPDA en el ingreso desde el occidente corresponde al bulevar Monseñor Romero, con 73,166 vehículos desde el redondel del bulevar Merliot hasta conectar con Los Próceres. Esta cantidad es mayor a los 54,989 que circulan en la Monseñor Romero desde el intercambiador de la 7.ª avenida norte de Santa Tecla hasta el redondel del bulevar Merliot.Mientras que desde el otro extremo del bulevar Merliot, en la incorporación a la Panamericana (desnivel El Trébol) hasta la zona para conectar con la avenida Jerusalén, circulan al día 64,366 unidades en promedio. El TPDA de la Panamericana en el interior de Santa Tecla varía de 48,726 a 12,902 vehículos. Otro punto de alto tráfico es de la avenida La Revolución al bulevar de Los Próceres, con TPDA de 53,247.El bulevar del Ejército es la principal vía de acceso desde el oriente del país hacia San Salvador. Desde el paso a desnivel de Soyapango al desvío de Ilopango circulan al día 32,026. Y en el tramo CA01E del paso a desnivel Soyapango hasta San Salvador son 50,527 vehículos de todo tipo. La calle Agua Caliente de San Salvador a Soyapango tiene un TPDA de 15,298.De acuerdo con datos del VMT, circulan por el bulevar 670 unidades de transporte colectivo de las rutas orientales, que hacen en promedio 1,500 viajes al día, por lo que esperan que ese flujo vehicular se reduzca cuando se saque la terminal de oriente hacia un terreno entre Soyapango e Ilopango en marzo próximo.Otro ingreso importante es la carretera Troncal del Norte, por donde ingresan los vehículos que vienen de los municipios del norte de San Salvador y algunas rutas de transporte de Chalatenango, que desde Apopa a San Salvador reportó 25,132 vehículos, según el último estudio.Pero otra vía por donde ingresan vehículos desde el norte y el occidente es el bulevar Constitución, que en el tramo de la intersección con la calle al Volcán, en Mejicanos, a la calle Constitución-Motocross tiene un TPDA de 31,100 vehículos.Desde esa intersección hasta llegar al monumento a la Constitución y calle a San Antonio Abad el tránsito de vehículos sube a 50,058. Algunos se desvían en las demás calles de la zona y unos 39,958 siguen hasta la conexión con la alameda Juan Pablo II; de esos, cerca de 32,192 llegan hasta la Plaza de las Américas o Salvador del Mundo.Por el ingreso de la autopista a Comalapa desde el derivador a Los Planes de Renderos hasta el sector del semáforo por Rancho Navarra hay un tránsito diario de 52,208 vehículos.Una de las propuestas que siguen en estudio en Casa Presidencial es la de los horarios escalonados, que consiste en que los estudiantes inicien jornada a las 7 de la mañana o antes, que los empleados públicos trabajen de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y se sugiere al sector privado que inicie labores a las 9 de la mañana.Al respecto de esa propuesta, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) espera que se haga una evaluación tomando en cuenta todos los sectores, pues hasta el momento no han tenido acercamientos con el Ejecutivo para hablar del tema.“Esto puede tener un gran impacto en el comercio y en las empresas si esto no se consensúa correctamente”, dijo Javier Steiner, presidente de la cámara. Agrego que están abiertos a platicar del tema.Una de las preocupaciones al desplazar los horarios es que los empleados salgan más tarde de sus trabajos y corran riesgos para llegar a sus casas. “Yo creo que aquí hay que velar por dos cosas: uno, que las empresas no vayan a perder la productividad y, por ende, su competitividad moviendo los horarios de tal manera que a los empleados se les dificulte más cumplir con sus familias y cumplir con sus horas laborales. Y por otro lado, la situación en el país no está nada fácil en el tema de seguridad”, expresó Steiner.Aún se espera la respuesta de la Presidencia sobre esta propuesta.