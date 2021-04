Schafik Hándal: "Algunos de los nuestros ayudaron al gane de Nuevas Ideas"

Dos cajas de cartón con algunos diplomas, reconocimientos obtenidos en los últimos años, fotos enmarcadas, una bandera de Palestina, recuerdo s de viaje y dos mini banderas, unas del FMLN y otras de El Salvador, es todo lo que el diputado saliente Jorge Schafik Hándal Vega tiene en su actual oficina en la Asamblea Legislativa.

A pocos días de decir adiós a la Asamblea Legislativa, el hijo del excomandante guerrillero y fundador del partido FMLN hizo un recuento de las "batallas" libradas en los últimos tres años como diputado, algunas ganadas y otras perdidas, la últimas de ellas en las urnas el pasado 28 de febrero durante las elecciones para alcaldes y diputados.

Hándal Vega Silva, de 67 años, dice que a pesar de las derrota del pasado 28 de febrero, la lucha continuará entre la militancia del partido de izquierda, y que de hecho, ya se están organizando para perfilarse de cara al futuro, en un proyecto que tiene como visión un punto de llegada dentro de 10 años.

"El proyecto que tenemos luego de lo que pasó el 28 de febrero va pensado para una década", dijo el hijo del dirigente histórico, quien además dice aún tener fuerzas para luchar junto a los militantes históricos y a los nuevos valores del partido rojo, pero desde el 1 de mayo en las sedes y oficinas departamentales del FMLN.

"Durante 27 años, el FMLN luchó desde la Asamblea legislativa por el bien de la gente, por el bien común, para que se respetaran sus derechos y para que el ser humano siguiera siendo el centro de la actividad del estado, pero algunos de los nuestros incluso ayudaron al gane de Nuevas Ideas", agregó.

De hecho, el principal enemigo político del FMLN es ahora, según Hándal Vega, "el partido Nuevas Ideas", ya no ARENA o el PCN. "Vamos a trabajar en la reestructuración del partido, hoy tenemos una nueva realidad, nuevos enemigos y nuevos aliados", agregó.

Las iniciativas de ley en las que pudo trabajar durante el último período que ha estado en la Asamblea han tenido que ver con el derecho al agua, trabajo en favor de los excombatientes y trabajo en favor de leyes contra el tráfico y trata de personas.

El aún Diputado Handal tiene ya empacadas sus pertenencias personales en la oficina que ocupa dentro de la Asamblea Legislativa y que dejará de usar desde el próximo 1 de mayo.

El político, sigue creyendo que el FMLN hizo bien las cosas durante sus diez años en el poder ejecutivo, pero que muchas de las cosas se minimizaron o no se conocieron. "El Gobierno actual anda entregando computadoras, y no está mal, pero nosotros también entregamos 850 mil computadoras, zapatos, cuadernos, uniformes, pero ahora resulta que la gente nos reclama porque no entregamos comida", señaló en referencia al programa de entrega de sacos y cajas de alimentos del Gobierno de Nayib Bukele.



Anabel Belloso, Dina Argueta, Marleni Funes y Jaime Guevara son los únicos cuatro diputados que logró el FMLN para la legislatura 2021-2023. El panorama no es alentador, pero el dirigente insiste en que sí se puede resurgir de las cenizas.

"Históricamente el FMLN siempre ha tenido que luchar contra la adversidad, en la guerra, en la lucha en la Asamblea, durante los dos Gobiernos y hoy no será diferente", puntualizó.

La sede nacional y la sede departamental, conocidas como el el 316, ubicado en la colonia Layco, y el 229, en el centro de San Salvador, serán una especie de "búnker" para las reuniones semanales, mensuales, así como las sedes del partido ubicadas a lo largo y ancho del país. "Desde ahí, la gente que quiera seguir o regresar con el partido", considera el hijo del excomandante Simón, "podrá volver y será bienvenido".

Hasta el próximo 30 de abril que termina su periodo como diputado en la Asamblea Legislativa, Schafik también tiene un pie en la realidad. Después de fallar en su reelección como legislador, dice que comenzará a trabajar junto a un socio en el rubro del transporte. "De algo hay que ganarse la vida", dijo a La Prensa Gráfica.

El también exdiputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) estudió ingeniería civil en la ex Unión Soviética, pero hoy son tiempos diferentes y difíciles, tanto políticos como económicos y sociales.