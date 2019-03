Schafik Hándal pide a Pereira más respeto

Que no es la manera de tratarse entre compañeros de un mismo partido, dijo el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, ante las declaraciones que dio el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, luego de que el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, dijo que se encontraba "pensando seriamente" en competir por la Secretaría General del partido.

"Yo creo que el vicepresidente debería de enfocarse más en sus cosas, convertirse en consultor, en una especie de asesor de la Comisión Política, de cuidar a los nietos, y toda esa cuestión", fueron parte de las declaraciones de Pereira.

"A mí me parece que esa última expresión es un poco fuera de lugar, esa de ir a cuidar nietos es un poco fuera de lugar, incluso irrespetuosa entre compañeros de un mismo partido; está bien las observaciones anteriores, pero esa frase hasta puede sonar despectiva", expresó Hándal.

El diputado recordó que a través de varios medios ha dado recomendaciones al alcalde para que cualquier opinión o crítica que tenga las ventile dentro de los organismos del partido.

El alcalde, además, comparó las dos gestiones que ha tenido el FMLN en el Ejecutivo con las que desempeñó ARENA. Al respecto, el diputado declaró: "Esas son sus opiniones, no voy a decir otra cosa, esas son sus opiniones, no es lo que está sucediendo dentro del FMLN".

Después de que se conocieron los resultados que obtuvo el FMLN en la elección presidencial, la Comisión Política tomó el acuerdo de adelantar el fin de su período y de que varios de los miembros actuales no buscaran competir en la elección interna.

El vicepresidente es una de las personas a las que se les solicitó no participar; sin embargo, él se aferra a buscar un puesto en la nueva dirigencia.

"Nosotros hemos solicitado, no hemos hecho un mandato imperativo ni estamos vetando a nadie, lo que estamos haciendo es una reflexión de solicitud a la misma gente de la dirección, algunos, no todos para que no participen en la competencia", recordó la jefa de fracción efemelenista, Nidia Díaz.

Entre tanto, ella y Hándal dijeron que todavía se están preparando internamente para anunciar el inicio del proceso. Dijeron que se están preparando aspectos logísticos relacionados con los organismos electorales, el padrón electoral y otros.