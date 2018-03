Se acabó el estado divorciada o viuda para las mujeres salvadoreñas

Lee también

Hasta ayer toda mujer que decidía divorciarse tenía que usar como estado civil "divorciada". Sin embargo, tras las reformas logradas al Código de Familia y la Ley del Nombre de la Persona Natural hecha en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa esto queda a opción de las mujeres. Lo mismo sucederá en el caso del estado “viuda”.El artículo reformado del Código de Familia es el número 186 y en ese se establecía en los numerales segundo, tercero y cuarto los estados civiles viuda, divorciada y soltera.De acuerdo con la normativa, en el artículo 186 numeral segundo dice que el estado de viuda lo adquiere aquella persona “cuyo matrimonio se ha disuelto por la muerte de su cónyuge”. El numeral tres del mismo artículo dice que el estado de divorciada, se da cuando “el matrimonio se ha disuelto por divorcio", y en el numeral cuatro se establece que es soltera, “quien no ha contraído matrimonio o cuyo matrimonio ha sido anulado”.Cabe mencionar que en el caso de viuda o divorciada eran de uso obligatorio, sin embargo, con la reforma se deja en libertad a la mujeres de decidir si tras la muerte de su esposo utiliza el estatus “viuda de”. La reforma deja la libertad de que pueda seguir usando el apellido de su esposo fallecido sin ese calificativo. Por ejemplo, si una mujer tiene apellidos López viuda de Hernández, ahora podría usar solo López Hernández.El otro artículo que se modificó es el número 22 de la Ley del Nombre de la Persona Natural que en este caso también hacía refencia al estado civil “viuda de”. “Mientras la viuda no contraiga otras nupcias, podrá seguir usando el apellido de quien fue su marido, o anteponer a la partícula "de", la palabra viuda o su abreviatura”, se lee en el artículo. Con la reforma ya no es obligación anteponer ni la partícula “de” ni usar la palabra “viuda”.De divorciadas a solterasTal como estaba las leyes, las mujeres que daban por terminado un matrimonio tenían que usar como estado civil “divorciada”, sin embargo, con la reforma hecha en la comisión de la mujer esto ya no se usará. La mujer que se divorcie pasará automáticamente a llevar como estado civil el de soltera.