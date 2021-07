Se aceleran las muertes por covid-19 en El Salvador

El ritmo de los decesos provocados por el covid-19 se está acelerando en El Salvador, mientras los contagios continúan creciendo. Por primera vez desde el 3 de marzo, el lunes se reportaron nueve fallecidos por la enfermedad, según las estadísticas del ministerio de Salud (MINSAL) recogidas por LPG Datos.

Con esto, el país acumuló 2,508 fallecidos desde que oficialmente se reconoció la primera muerte por la enfermedad, el 31 de marzo de 2020, sin contar con el elevado subregistro que continúan señalando los expertos.

Según el MINSAL, el covid-19 se ha cobrado la vida de 1,165 personas, casi seis por día, y de este acumulado 121 ocurrieron en los primeros 19 días de julio. Aunque no es la cifra más alta del año, sí representa casi el 90 % de todos los decesos reportados el mes pasado. En junio fallecieron 135 personas a causa del coronavirus, según el sitio covid19.gob.sv.

Al desglosar los datos por grupos de edad, los fallecidos mayores de 80 años han aumentado en julio. Aunque esta población comenzó la vacunación el 6 de abril, durante este mes han fallecido 33 personas de estas edades, 10 más que las de junio y ocho más que las registradas en julio de 2020.

"Lo lógico es suponer que no estaban vacunados", dijo el médico epidemiólogo internacional Wilfrido Clará. Sin embargo, aclaró que el principal obstáculo para analizar la evolución de la pandemia en El Salvador es la falta de datos sobre, por ejemplo, la cobertura de la vacunación por grupos de edad, puesto que el Gobierno ha manejado con secretismo toda la información relacionada con el covid-19.

"Es crítico saberlo (la cobertura de la vacuna por edad). Si no tenemos ese dato, si el ministerio no tiene ese dato o el Gobierno no tiene ese dato, la cosa está complicada. Yo no me acuerdo de haber visto un porcentaje de personas renuentes a vacunarse en El Salvador y eso es fundamental", dijo.

No obstante, Clará consideró que solo un número reducido de los fallecidos por covid-19 pudo haber estado vacunado con las dos dosis, pues hasta la fecha la experiencia internacional indica que los fármacos son efectivos.

Cuestionamientos por subregistro

Sin embargo, los datos oficiales del MINSAL siguen bajo cuestionamiento por el subregistro que incluso las mismas instituciones gubernamentales han dejado en evidencia.

En noviembre del año pasado, LA PRENSA GRÁFICA reveló, con datos del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y de las alcaldías, cómo el MINSAL ha reportado menos fallecidos de los que realmente ha dejado la pandemia.

Hasta el 18 de septiembre, el RNPN reportó 1,132 defunciones por covid-19, cuando a esa fecha el MINSAL decía que eran 806. Además, el RNPN contabilizó 1,652 decesos por sospechas de covid-19 e incluso dentro de las muertes por neumonías habían 309 denominadas "atípicas".

En octubre del año pasado, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) remitió a la Asamblea Legislativa un informe donde daba cuenta de 1,628 defunciones por covid-19, otras 3,268 por sospechas y 1,185 por neumonías atípicas. LPG Datos también solicitó en ese momento información a las alcaldías. Respondieron 201 que contabilizaron 5,269 entierros realizados con protocolo covid-19.