Se agudiza la falta de medicamentos e insumos en hospitales

Pese a que apenas es el tercer mes del año, médicos especialistas de diferentes hospitales a escala nacional han comenzado a denunciar lo que están sufriendo: falta de medicamentos e insumos, lo cual está afectando a los pacientes.Ayer los médicos del Hospital Nacional Zacamil denunciaron el desabastecimiento de medicamentos de primera línea y de insumos médico-quirúrgicos, indispensables para el manejo de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.“Normal y tradicionalmente, en esta época del año no teníamos dificultades ni con medicamentos ni con insumos porque con base en lo que se presupuestaba se compraban medicamentos, y faltaban generalmente en el período de agosto a septiembre. Estamos preocupados porque estamos en marzo y ya estamos con graves dificultades”, dijo Milton Brizuela, cirujano laparoscopista del Hospital Zacamil.Los médicos agregaron que, por denunciar la violación a la ley del escalafón y dar a conocer las deficiencias que tienen en los hospitales nacionales, los directores y el Ministerio de Salud (MINSAL) han tomado represalias en contra de ellos.Andrejulio Gregori, médico del Zacamil, detalló: “Ese encubrimiento que quieren hacer las autoridades a algunos de nuestros compañeros que tienen especialidades tiene una alta consulta y han sido obligados y conminados a no seguir programando pacientes, porque ya habían llegado a programar incluso hasta 2018”.La falta de analgésicos de uso IV y de sala de operaciones (tramadol, midazolam, ketorolaco, peditine) ocasionó que la semana pasada se suspendieran 10 cirugías electivas, para las cuales los pacientes tienen que pasar un proceso de preparación que va de ocho meses a un año. Tuvieron que ser suspendidas porque no había este tipo de medicamentos.A la falta de medicinas se suman otros, para el uso de otras emergencias, como dexametasona, norepinefrina, heparina de bajo peso molecular y heparina sódica. Estas sirven para prevenir enfermedades tromboembólicas y tromboembolismo pulmonar, que pueden ser mortales para los pacientes postoperados.“El gobierno del FMLN, desde que llegó al poder, cambió el listado de medicamentos, reduciendo la cantidad de medicamentos en los diversos hospitales de acuerdo con la complejidad del hospital”, destacó Brizuela. Lo que se dio a conocer ayer en el Zacamil, dijeron, es un reflejo de lo que está sucediendo en otros centros de salud.En el Hospital Nacional Rosales no hay nitroglicerina, medicamento endovenoso que se utiliza para crisis de hipertensión; tampoco hay furosemida endovenosa, un diurético para las crisis de hipertensos y pacientes renales.A esto se suma que en ese hospital no hay antibióticos carbapenémicos ni sondas nasogástricas para poner a los pacientes. Esta situación lleva más de 15 días así.En el Hospital de Zacatecoluca, médicos –que pidieron no dar a conocer su nombre por temor a represalias– dijeron que el desabastecimiento de medicamentos podría rondar el 70 %.El anterior director del hospital de Zacatecoluca dejó sin firmar las compras y contratos de los trabajadores, a quienes además no les han pagado su salario. Denunciaron que por el momento no tienen anestesias.LA PRENSA GRÁFICA buscó la posición del director del Hospital Zacamil, doctor José Roberto González, pero el personal de seguridad se encargó de cerrar el paso a los medios de comunicación y decir que les habían dicho que no había autorización para ingresar a la dirección. Luego se solicitó audiencia con el director, y su secretaria respondió que no se encontraba en la institución. Tampoco se obtuvo respuesta del Ministerio de Salud.