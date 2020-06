Se alumbran con candiles en caseríos de Chinameca

Treinta familias que viven en los caseríos Hércules, Placitas y La Cruz del municipio de Chinameca, San Miguel, aún se alumbran con candil porque no tienen servicio de energía eléctrica. Las casas se encuentran ubicadas a 20 minutos del cantón Conacastal y estas son las únicas comunidades del municipio que carecen de agua potable y energía eléctrica. "Nosotros tenemos años de estar viviendo así, no tenemos energía y tampoco agua. El 24 de diciembre y año nuevo es un día normal para nosotros, pues no tenemos energía y por eso mismo tampoco tenemos refrigeradora o televisor. Acá la vamos pasando", comentó María Cruz. La mayoría de viviendas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica están construida de láminas, por lo que aseguran que en verano sufren de calor. "Cuando hace calor es triste porque no tenemos ventilador y la lámina se pone bien caliente", dijo Gladis Hernández.

Según los pobladores, por muchos años han anhelado que personas altruistas o el alcalde les dé la noticia que ampliarán en la zona el servicio de energía eléctrica. Algunas personas con mejores condiciones económicas tienen energía eléctrica, pero los adultos mayores que viven solos se alumbran con veladoras. "No he encontrado gas para encender el candil, ya voy a ver como hago hoy en la noche", comentó Julia Díaz.

Al respecto, el alcalde de Chinameca, Roger Merlos, prometió que cuando el gobierno levante la cuarentena domiciliar ejecutarán un proyecto de energía eléctrica. "Estamos coordinando hacer el ramal de energía, aseguró Merlos.