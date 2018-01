Se atrasa impresión de actas por inscripción de no partidarios

Aún no están listas las 18,876 actas de votos de diputados y concejos municipales que tendrán las 9,438 juntas receptoras de Votos (JRV) o mesas electorales en los comicios del 4 de marzo, según dijo el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez.

El magistrado dijo que se han atrasado debido a que previnieron a los aspirantes no partidarios José Alejandro Lira Pasasín y José Antonio Díaz Escobar porque no habían presentado algunos documentos. Aseguró que otros dos aspirantes, Leonardo Bonilla y José Antonio Castillo, ya están inscritos.

Por esa razón, tampoco han realizado el sorteo de posición de los nombres de los cuatro aspirantes independientes en las papeletas de votación de San Salvador y tampoco se ha hecho la impresión. Aunque también faltan otros departamentos.

“La papeleta de San Salvador se tiene cubierta porque se está imprimiendo bien rápido; entonces, esa no es preocupación tan fuerte de nuestra parte; sí el tema de elaboración de las actas, que ya tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar incluso para las pruebas y simulacros”, indicó.

El magistrado indicó que ya presentaron los documentos y procederá a notificarlos para continuar con el proceso, pues las actas las usarán para un simulacro de elecciones que realizarán con la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés) el 4 de febrero, y con la empresa Smartmatic el 18 de febrero.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al TSE inscribir a cuatro aspirantes que habían dejado fuera de la contienda porque compartieron firmas. “Nosotros estamos haciendo todo lo que se nos instruyó y tratando de no poner más retrasos y proceder a la inscripción, aunque no nos guste”, sostuvo Téllez.

El represente del PCN en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Ciro Alexis Zepeda, también dijo ayer que les preocupa la demora en la impresión de actas, las cuales sirven para que los miembros de las JRV coloquen los votos que reciben los partidos.

También dijo que la JVE pidió a los magistrados un diseño de acta más grande para no tener errores en la colocación de los votos, pero desconocen si fue posible hacer el cambio.

“Es muy preocupante que ahorita no se tenga las actas. Nosotros como Junta de Vigilancia pedimos un acta más amplia para tener mayor legibilidad y que no haya equivocación del miembro de la Junta Receptora de Votos que transfiera un voto a otro partido. No sabemos si al final el tribunal aceptó el formato de acta, porque recordemos que eso tiene que ver con los escáneres”, dijo Zepeda.

También lamentó el fallo de la sala de ordenar inscribir a los candidatos independientes, porque genera atrasos.