Se atrasan obras por falta de quorum

Lee también

Durante el último mes el concejo plural de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, en La Unión, no ha podido sesionar ni de forma ordinaria ni extraordinaria debido a la falta de quorum en las convocatorias a las reuniones.El alcalde Jorge Rosales dijo que son cuatro convocatorias realizadas a los concejales y en las cuales no se ha alcanzado la mitad más uno del número de regidores que deben estar presentes para iniciar las sesiones.“Hay cuatro regidores (tres de ARENA y uno del FMLN) que han pedido permiso y que se presentan unos a inicios de abril y los otros a finales del mes, y nosotros solo tenemos cinco regidores y necesitamos que venga uno de ellos (oposición) por lo menos”, afirmó el alcalde Rosales.La falta de sesiones del concejo está provocando que haya atrasos en la discusión de las carpetas técnicas para el balastrado de las calles de los cantones y colonias, así como en el proyecto de remodelación del parque central y el cambio de luminarias de la ciudad, además de resolver las diferentes peticiones que envían los ciudadanos o las comunidades.Los concejales que no han asistido a las reuniones son del FMLN, GANA e incluso hasta algunos regidores del mismo partido ARENA, al que representa el alcalde.El regidor de GANA Anastacio Benítez informó que la última sesión ordinaria del concejo que fue convocada por el alcalde era para realizarse en el cantón Copetillo, a la que no asistió ninguno de los concejales ni el propio alcalde.“Pues como no nos convoca, él (alcalde) solo convoca a las extraordinarias y esas no tienen ningún valor. Y los concejales de él han pedido permiso”, expresó escuetamente el regidor Benítez.La regidora del FMLN Melba Sorto afirmó que para la última sesión de concejo habían sido convocados en una comunidad, pero no asistieron por razones de inseguridad, y agregó que este mes solo han sido convocados a una sesión ordinaria.Rosales advirtió que si los concejales de oposición siguen sin acatar las convocatorias, interpondrá una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental del Tribunal Supremo Electoral.