Se cae acuerdo para autorizar deuda millonaria por crisis

Recíprocas fueron las acusaciones que se hicieron ayer representantes del Gobierno con los de partidos políticos, esto luego de que se cayera el acuerdo previo que se tenía para autorizar deuda hasta por $2,000 millones para enfrentar la crisis generada por el COVID-19.

En teoría, los diputados habían quedado solo de afinar detalles del dictamen para autorizar al Gobierno a que adquiera la deuda, pero en la práctica ocurrió lo contrario. Por la tarde representantes del Gobierno y de GANA acusaron al FMLN, ARENA y a PDC de truncar el aval al dictamen.

"De qué se trata esto, señores, qué es lo que estos diputados no han entendido de lo que se está viviendo en el país actualmente. De verdad, causa molestia, frustración, tristeza, decepción que ellos estén tomando este asunto de esta manera", dijo el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

El punto principal del desacuerdo es la conformación de un comité que ARENA propone crear para que se encargue de administrar la ejecución de los fondos. Dos de los integrantes que el partido tricolor pide incluir saldrían a propuesta uno de la ANEP y el otro de FUSADES. "No entiendo qué tiene que ver ahorita la ANEP y FUSADES, y serán ellos los que manejan esto y serán ellos los que determinen en qué se van los recursos, o sea, no logramos entender, no cabe duda de la importancia que tienen los financistas de estas gentes todavía", declaró el secretario privado.

La postura de Castro es disonante con la que mostró el ministro de hacienda, Nelson Fuentes, el lunes durante la comisión de hacienda. "Un comité de emergencia se puede establecer para que le dé transparencia en el uso de los recursos", dijo el ministro.

Ayer, tras el desacuerdo, ARENA reiteró su defensa en la creación de este comité. "Creemos que esos fondos sean manejados con transparencia, nuestro principal objetivo es que estos fondos le lleguen a los salvadoreños y, por lo tanto, vamos a exigir que estos fondos se manejen con toda la transparencia", sostuvo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.

El jefe del grupo parlamentario tricolor desconoció las acusaciones que lanzó Castro, lo mismo hizo la jefa de la fracción del FMLN, Nidia Díaz, quien aseguró que estaban listos para aprobar la emisión de la deuda ayer mismo.

"Rechazamos cualquier acusación hacia el Frente que diga que por nosotros no hay plenaria o que estamos a puerta cerrada negociando con Arena haciendo un dictamen al gusto, eso es falso, queremos recalcar que estamos trabajando dispuestos a acompañar la votación para asignar los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia", aseveró la jefa de la fracción de izquierda.

Hasta el cierre de esta nota los diputados quedaban convocados para una plenaria que se realizará mañana. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, anunció que la cancelación de la plenaria extraordinaria que se tenía planificada para ayer por la tarde se debió a que "no llegó a un acuerdo la Comisión de Hacienda para dictaminar el aval de los $2 mil millones".

La fracción PCN, a la que pertenece el presidente del Parlamento, manifestó su total respaldo a la aprobación de los $2,000 millones para impulsar medidas paliativas a la crisis.