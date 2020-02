Se complica voto de la diáspora para elección 2021

El presidente de la república, Nayib Bukele, vetó por segunda vez las reformas que buscaban que la diáspora participara en el proceso de elección de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en el 2021. En menos de 10 días faltará un año para que se realice esta elección.

El panorama para que los residentes en el exterior puedan emitir el sufragio se complica, según diputados de varias fracciones parlamentarias. El mayor inconveniente que tienen es el tiempo, esto debido a que un año previo a las elecciones no pueden hacerse modificaciones electorales de fondo.

El 28 de febrero del 2021 están programadas las elecciones municipales y legislativas, es decir, que hasta esa fecha de este año tienen los diputados para legislar sobre el tema, faltan menos de 10 días.

Se supo sobre el veto por inconstitucionalidad porque el presidente tuiteó al respecto, sin embargo, al cierre de esta nota la Asamblea no había recibido oficialmente el documento.

"Aquí el único culpable para que los salvadoreños en el exterior no voten se llama Nayib Bukele, él es el único culpable porque ya no hay tiempo para hacer algo nuevo. Ya nos vetó dos, yo creo que lo prudente es dejarlo así como está", afirmó el diputado de ARENA, Alberto Romero.

La primera semana de este mes, los diputados aprobaron reformas a la ley para permitir el voto de la diáspora. Días antes Bukele había vetado otro decreto en el que no se incluía la oportunidad de que los residentes en el exterior eligieran concejos municipales.

"Esto significa que gracias a ese veto no podremos avanzar para que nuestros compatriotas en el exterior tengan voto legislativo y voto municipal. Es lamentable", dijo la legisladora del FMLN, Cristina Cornejo.

Aunque el decreto vetado todavía no está en la Asamblea, Bukele expresó algunos de los motivos que lo empujaron a detener la aplicación de las reformas.

A su juicio, no se reconoce "el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos", que "los criterios establecidos para determinar el arraigo para las elecciones municipales son excluyentes para los nacidos en nuestro país que no los puedan cumplir", que está ausente la " regulación de la circunscripción en elecciones legislativas para salvadoreños no nacidos en El Salvador" y que se hace diferenciación en los criterios "para definir circunscripción electoral en elecciones legislativas y municipales, sin justificación".

El diputado de GANA, Lorenzo Rivas, también consideró que tras el segundo veto se complica la aplicación del voto desde el exterior para la elección del 2021.

"Va a ser difícil", reafirmó el diputado de GANA y directivo de la Asamblea al ser consultado sobre el tema.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, consideró que la falta de decisión sobre este tema complica el quehacer de la institución.

"A nosotros se nos está complicando, se nos complica el poder llevar a cabo el voto en el exterior... Es preocupante que hasta esta fecha no esté definida esta situación", declaró Wellman.