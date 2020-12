Se desata polémica entre Bukele y Parker por petición para destituir a director de PNC

El presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, volvieron a enfrentarse.

Lo que desató la polémica fue la recomendación de la Asamblea Legislativa de destituir al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por la irrupción a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero. Ayer, los legisladores también sugirieron que el ministro de Defensa, René Merino Monroy; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Acevedo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Tejada, presenten su renuncia a sus respectivos cargos.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó este viernes de manera negativa al recomendable de la Asamblea: “Ah bueno, “recomendar” sí pueden. Lo pensaré unos segundos...Mmmm... no", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Parker desconoció a Mauricio Arriaza Chicas como el director de la Policía Nacional Civil y aseguró que "ya no tiene absolutamente nada que hacer el presidente de la República, nada".

"Hoy no tiene que acatar o desacatar, ya es exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas ya no es director general de la Policía Nacional Civil, ya no tiene absolutamente nada que hacer el presidente de la República, nada", dijo Parker.