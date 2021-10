Se deteriora libertad de prensa en El Salvador

En el marco de su 77a. Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló el miércoles su barómetro de libertad de prensa Índice Chapultepec 2021 en el que El Salvador retrocedió dos escalones con respecto a la última medición realizada el año pasado.

En concreto, en el ranking que mide los niveles de libertad y expresión en 22 naciones del hemisferio, el país se ubicó en la casilla 18 con 41.74 puntos de 100 posibles. Con ello, se situó en la categoría "Alta restricción", clasificación que compartió con Brasil, y se acercó así a la franja roja donde están Nicaragua, Cuba y Venezuela, países calificados como "sin libertad de expresión".

En el extremo contrario se ubicaron Uruguay y Chile, con 84.10 puntos el primero, y 82.06, el segundo.

El ranking toma en cuenta cuatro dimensiones: ciudadanía informada y libre de expresarse; ejercicio del periodismo; violencia e impunidad y control de medios.

En la primera de ellas, que analiza las acciones u omisiones de los poderes del Estado relacionadas con el derecho de la ciudadanía a estar informada y a poderse expresar libremente, El Salvador obtuvo apenas 6.57 puntos de 23 posibles. En la segunda, que explora si el Estado garantiza el ejercicio del periodismo, la nota fue de 5.43 sobre 10. Mientras que en la tercera dimensión, que evalúa las acciones estatales destinadas a la protección de periodistas, la prevención de ataques y agresiones a comunicadores y medios de comunicación, el puntaje solo fue de 15.74, de un máximo de 42. Finalmente, en la cuarta, referente a las acciones u omisiones sobre el control directo e indirecto de medios de comunicación, el país obtuvo 14 puntos de 25.

El año pasado, el país se ubicó en la posición 16 de dicho índice, al alcanzar 42.6 puntos. Aparte de Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela, otras dos naciones se ubicaron entonces por debajo de El Salvador: Ecuador y Bolivia, que en la clasificación de 2021 ascendieron a las posiciones 13 y 15, respectivamente.

La caída en la clasificación de la SIP se da justamente en un año en que han aumentado los ataques a la prensa en el país. De acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), hasta agosto pasado, las agresiones contra los profesionales del ramo ascendían a 173. Un total de 48 denuncias más que las registradas en igual período de 2020, cuando sumaron 125.

Según la gremial, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones estatales que más denuncias registra, con 33 en el referido período.

Asimismo, recientemente diputados oficialistas han sugerido la "necesidad" de una nueva legislación para controlar el trabajo periodístico, mientras que el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, exigió a una revista digital revelar la fuente de una noticia que lo involucraba.

En una entrevista con el medio alemán DW, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, desestimó ayer ese deterioro. "No hay un periodista preso, no hay un medio censurado, no hay ninguna disposición que atente contra la libertad de expresión", señaló, al tiempo que sugirió que el presidente de la República, Nayib Bukele, debería de procesar a algunos periodistas "por calumnia y difamación".