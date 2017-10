Se dilata intento de nuevo diálogo GOES–ARENA

ARENA, el principal partido de oposición en el país, solicitó que se instale una mesa de diálogo con el Gobierno y que en esta participen representantes de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

No obstante, la reunión que estaba prevista se diera ayer, aún no tiene fecha y ya se han dado las primeras declaraciones que dejan entrever que llegar a un acuerdo en materia fiscal y para obtener los votos para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2018 no será nada fácil.

Una de esas señales es que, de acuerdo con el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, los organismos financieros internacionales que el partido ARENA pidió que sean parte de las mesas de diálogo “no tienen un gran apetito en participar”.

Así lo expresó el secretario Lorenzana ayer durante la entrevista “Ahora”, de Canal 10. “Nosotros hemos hablado (con representantes de los organismos internacionales) y no hay un gran apetito de los organismos a participar en esto, porque creen que los salvadoreños tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de resolver los problemas”, expresó Lorenzana.

El funcionario aclaró que la idea es no tratar de complicar las negociaciones y adelantó que las reuniones no serán solo con el partido ARENA. “Yo más tarde (ayer) voy a llamarle a ARENA y al resto de fuerzas políticas para programas el calendario de reuniones y así poder tener digamos el diálogo con todos los detalles”, declaró Lorenzana.

LA PRENSA GRÁFICA consultó con el jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, para conocer si en efecto hubo comunicación para definir el día y hora de la reunión.

Pese a que Romero confirmó que sí le habló Lorenzana, hasta el cierre de esta nota, no se había definido la fecha.

Los tricolor han insistido que el presupuesto 2018, presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal y tampoco se apega a los lineamientos que la Sala de lo Constitucional expresó en la sentencia que declaró ilegal el presupuesto 2017.

Prueba de ello, según han expresado, es que en comparación al presupuesto actual, el que Cáceres presentó tiene un incremento de $562.7 millones, de los cuales $554 millones se buscarían financiar adquiriendo nueva deuda.

En ese sentido, el diputado de ARENA Donato Vaquerano dijo, en la entrevista “República”, de Canal 33, que existe una contradicción porque el presupuesto aumentó, pero se le ha recortado a áreas como salud y educación, pero no así lo destinado para contratar a personal en nuevas plazas.

“Nosotros les hemos dicho que dejen de contratar personal en el Gobierno, pues está muy cargado el presupuesto”, criticó Vaquerano.

El legislador agregó que: “Las finanzas del Gobierno son algo desordenadas. El Gobierno se está mal acostumbrando a hacer transferencia de dinero para partidas que no corresponden”. Pese a hacer esas críticas, el legislador tricolor reiteró que tienen hasta diciembre para aprobar el presupuesto 2018.

El Gobierno urgió, a través del secretario Lorenzana, llegar a un acuerdo en materia fiscal y presupuestaria, no solo para el 2018, sino pensar ya en el próximo quinquenio. “Quien no entienda de que llegar a un acuerdo de presupuesto y su financiamiento 2018, y llegar a un acuerdo sobre el 2019, 2024, quien no entienda de que eso es conveniente para el país, pues no tiene el más elemental sentido común y por eso nosotros creemos que el pragmatismo también en esto se debe disponer”.

Esta no es la primera vez que el Gobierno y ARENA buscan sentarse a dialogar para llegar a acuerdos en materia fiscal. Sin embargo, en otras ocasiones estos acercamientos no han dado resultados.