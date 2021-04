Se duplica Cantidad de menores detenidos en frontera

El aumento en las detenciones de salvadoreños que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha realizado en los últimos seis meses ha caminado paralelo al aumento de detenciones de menores de edad de nuestro país que viajan en solitario e intentan entrar ilegalmente al país norteamericano.

Solo en el recién finalizado marzo, de acuerdo a datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, fueron detenidos 1,570 menores de edad salvadoreños no acompañados en la frontera sur.

Lo anterior representa un aumento de más del 100 % en comparación a las detenciones que el mismo cuerpo de seguridad realizó en febrero, cuando hubo 767.

Al mismo tiempo, las cifras confirman que más salvadoreños han decidido arriesgarse en los últimos meses en busca del llamado sueño americano, pese a las advertencias sobre los riesgos que corren al hacer la travesía de manera ilegal.

Así, pese a la narrativa que el gobierno de El Salvador intenta imponer, al decir que ha reducido el flujo de cuscatlecos que buscan emigrar, marzo de 2021 fue el mes con más detenciones de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 20 meses, con un total de 9,391 detenciones.

De las anteriores: 1,570 se trataban de menores de edad que viajan sin compañía de un adulto. Es la primera vez desde julio de 2019 que la cifra de salvadoreños menores de edad que viajan en solitario y son detenidos en la frontera supera las mil detenciones. En dicho mes, hubo 1,148 detenciones en la frontera sur.

Asimismo, las cifras son coincidentes y remarcan que los efectos de la pandemia por covid-19 —especifícamente el cierre de fronteras— fue lo que provocó la reducción en cuanto a la cantidad de personas que intentaban migrar desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Marzo de 2020, el mes en que El Salvador implementó su cuarentena, registró la detención de 254 menores de edad no acompañados; luego en abril (22), mayo (10), junio (38) y julio (93) la cifra no superó las cien detenciones.

Luego de julio, la cifra no ha bajado de 100 detenciones por mes: 143, en agosto; 225, en septiembre; 333, en octubre; 344, en noviembre; 355 en diciembre; 386, en enero; 767 en febrero; y las mencionadas 1,570 en el pasado marzo.

Así, en seis meses del actual año fiscal 2021 estadounidense, la cifra de menores de edad no acompañados detenidos en la frontera sur alcanza las 3,755 detenciones, y ya superan al registro de todo el año fiscal 2020, cuando se reportaron 2,189.

Complejo

Uno de los temas que tenía en agenda la visita a El Salvador por parte del enviado especial de Estados Unidos al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, era el relacionado contener la migración. Sin embargo, el presidente Bukele se negó a reunirse.

En lugar de trabajar de manera articulada con Centroamérica y EUA, el GOES ha decidido pedir un tratamiento aparte en el tema e insistir en su discurso de que ha reducido el flujo migratorio.

Sin embargo, la narrativa oficial no soporta el análisis de Adam Isacson, director para la veeduría de defensa de la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien, en entrevista con Focos, cuestionó la versión oficial.

"Hay menor migración que los otros dos países (Guatemala y Honduras), pero no es radicalmente menor. Cada hora llegan dos niños no acompañados salvadoreños a la frontera con EUA. 199 ciudadanos guatemaltecos por cada 100,000 fue detenido en la frontera con EUA. De El Salvador son 146. No es una diferencia tan radical. Es menor pero no drásticamente menor", apuntó Isacson.

Por su parte, Angelina Snodgrass Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, también se pronunció por la situación que viven los menores de edad no acompañados detenidos en las fronteras.

"Muchos de los menores que están llegando vienen para buscar reunirse con algún familiar. A mi criterio personal se le deben facilitar esos reencuentros en vez de estar encarcelando esos menores", criticó Godoy, que agregó que hay que entender el entorno del que migra antes que amenazarlo con los riesgos del viaje.

"Es importante que la gente se informe sobre los riesgos, pero no creo que la mayoría de gente en Centroamérica piense que es fácil el viaje. Se ven casi obligados a salir porque no tienen que comer. Lo que hace falta no son campañas de concientización, a mi criterio, sino entender la extrema necesidad de la gente", sentenció.