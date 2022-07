Se duplican los enfermos de covid-19 en El Salvador

En un lapso de 18 días, la cantidad de personas enfermas de covid-19 en El Salvador se duplicó y otras 2,000 se agregaron a las cifras de casos sospechosos, según la última actualización de datos del Ministerio de Salud (MINSAL).

El Gobierno actualizó sus estadísticas el 8 de julio, después de más de dos semanas sin publicarlas, a pesar de que el país se encuentra en la quinta ola de contagios. Hasta esa fecha se reportaron 10,920 pacientes activos de SARS-CoV-2, es decir, personas que actualmente se están enfrentando a la enfermedad. La cifra representa el doble de lo registrado el 20 de junio, cuando se hizo la anterior actualización, indicó LPG Datos. En esos 18 días —entre el 20 de junio y el 8 de julio— los casos activos pasaron de 5,515 a los ya mencionados 10,920; un incremento de 5,405 casos, equivalente a 98 % más.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota se desconocía el estado de las personas enfermas porque el MINSAL no había actualizado los pronósticos. Las cifras disponibles daban cuenta de 3,718 pacientes asintomáticos, 3,633 estables, otros 3,500 moderados, 62 graves y seis críticos. Al sumarlos, dan como resultado 10,919 casos activos.

Tampoco hay información oficial sobre las hospitalizaciones de covid-19, un dato que el Gobierno no ha puesto a disposición del público en dos años de pandemia, más allá de las estadísticas esporádicas que ha brindado el ministro de Salud, Francisco Alabi. El 25 de junio, por ejemplo, el funcionario dijo en una conferencia de prensa que entre mayo y ese mes se reportó un promedio de siete pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) del sistema hospitalario, mientras que el año pasado, en ese mismo periodo, "veníamos con una tendencia arriba de más de 100 casos". El 7 de julio, Alabi dijo en una entrevista de televisión que en el Hospital El Salvador "se tiene un promedio de entre 70, 80 o 90 pacientes". Sin dar detalles de cifras, aseguró que la mayoría se encuentra en cuidados intermedios.

La quinta ola

Los contagios se han acelerado en el país desde finales de mayo, en lo que se considera como la quinta ola de covid-19 en El Salvador. Las cifras gubernamentales publicadas el viernes indican que el 2 de julio se reportó la cantidad más alta de casos diarios en lo que va de este brote, con 688 nuevos pacientes de coronavirus. Para el 8 de julio se contabilizaron 612.

Además, los fallecidos han aumentado en julio, que ya superó a los tres meses anteriores. Hasta el domingo se registraron 17 muertes de forma oficial, frente a las nueve de abril, las cuatro de mayo y las 14 de junio. Los casos sospechosos también están al alza. Entre el 20 de junio y el 8 de julio aumentaron de 7,564 a 9,547.

El infectólogo Jorge Panameño explicó ayer, en la entrevista matutina de la radio 105.3, que el aumento que se está observando responde a sublinajes de variantes del SARS-CoV-2, en particular de ómicron. Sin embargo, destacó que el país desconoce qué subvariantes están circulando porque ya no hay controles para la entrada de viajeros. "Como no existe un control en este país sobre qué es lo que entra y sale en relación con la pandemia, no sabemos qué sublinaje está circulando y esta es una grave deficiencia en el manejo de la pandemia", dijo.

El titular del MINSAL ha insistido en que están recolectando muestras para enviarlas al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud (ICGES), de Panamá, con el fin de determinar las variantes y subvariantes que están detrás de este reciente brote.