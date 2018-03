Se está expresando todo mundo, a lo mejor no lo hacen públicamente”

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aún no ha dicho qué hará para recuperarse como partido de los resultados electorales adversos que obtuvo en los recientes comicios. Mientras tanto, el alcalde de San Marcos y secretario municipal del partido en la ciudad que lidera, Fidel Fuentes, dice que son más las voces que expresan su sentir a la cúpula mediante diversas formas. Buscan ser escuchados.

Fuentes fue señalado por sus nombres y apellidos en un comunicado de la Comisión Política del partido de haber promovido una “campaña de violencia que pone en riesgo la vida de nuestras compañeras”.

“Tengo mucha confianza, las cosas no lo ameritan (una sanción o expulsión), mi conducta está apegada a los estatutos, soy respetuoso de las instancias de dirección, lo cual no me priva de hacer observaciones, críticas constructivas y de fraternalmente decir la verdad como yo considero que lo he estado haciendo”.

Categórico, el alcalde dice que las acusaciones que hizo la dirección del partido no son ciertas y carecen de fundamento. Pese a los señalamientos que le hicieron, sostiene que aún confía en que serán escuchadas las recomendaciones que ha vertido.

¿Cómo responde ante los señalamientos que hizo la Comisión Política del FMLN?

Primero yo quisiera decir que en este país se ha librado una gran batalla por parte de todas las mujeres salvadoreñas, especialmente las que están organizadas en ONG y en sectores que defienden los derechos de las mujeres, incluido nuestro partido. Las mujeres de mi partido, el FMLN, han librado por años reivindicaciones en favor de las mujeres, que en los últimos años se han concretado en leyes que protegen a la mujer de la cultura machista de nuestro país que las discrimina, las violenta tanto física como psicológicamente. Yo creo que eso es algo trascendental e importante.

En el caso de las acusaciones que me hacen en ese comunicado, no dejan más que ver una clara manipulación de todas esas reivindicaciones que se han logrado, pero haciendo un mal uso en término de descalificar o atacarme simple y sencillamente por hacer una crítica, y por hacer señalamientos por el resultado de las elecciones recién pasadas el 4 de marzo y, sobre todo, de la conducta de algunos miembros de la Comisión Política en relación a esa derrota.

Yo creo que no pueden confundirse las cosas ni tampoco generar un contenido de un comunicado haciendo alusión a acusaciones de cosas que no son ciertas, las rechazo rotundamente.

En ningún momento yo he hecho uso de lenguaje violento, discriminatorio y mucho menos de conductas de misoginia en todo lo que yo he estado haciendo. He estado más bien tratando de dar mi aporte para que el FMLN salga de esa situación crítica en la que hemos quedado después de las elecciones del 4 de marzo.

Así que rechazo completamente esas acusaciones. No son ciertas. No hay fundamentación que respalde dichas acusaciones y que espero que haya sensatez en la situación que estamos viviendo. Yo, bajo ninguna circunstancia, voy a ser irreverente ante la Comisión Política, reconozco ese organismo como nuestra dirección y en términos de militante y también de mi cargo como alcalde he hecho mis observaciones y mis críticas de formar proactiva, de formar constructiva, para que salgamos adelante de esto. Creo yo que está fuera de lugar los señalamientos que se me hacen en dicho comunicado.

¿Las críticas que usted ha hecho son para que el partido examine en qué ha fallado y busque mejorar?

Claro, yo he sido bastante categórico y bastante explícito en todas las entrevistas que he dado, en los espacios que me han brindado para expresarme y si revisamos cada una de mis frases, cada una de mis palabras no tienen ningún contenido de lo cual, pues, en el comunicado se me señala.

¿Cree que la dirigencia no está siendo receptiva a estas críticas, solo hemos visto al vicepresidente que salió al paso, pero a ningún otro miembro de la dirigencia?

Sí, yo creo pero tengo la certeza de que la dirección va a escuchar, tengo la certeza y tengo también la confianza de que vamos a ser escuchados, tanto el vicepresidente en su condición de mandatario, como su servidor en mi condición de alcalde del FMLN y de igual manera ocupar un cargo de dirección política a nivel de la ciudad de San Marcos y yo creo que van a ser escuchados por la dirección.

Se está expresando todo mundo, a lo mejor no lo hacen públicamente, pero sí están llegando cartas, están habiendo reuniones con gente de la dirección donde la militancia está haciendo sus observaciones, está haciendo sus propuestas, haciendo críticas y yo creo que al final la dirección tiene ese gran reto y ese gran desafío de tomar en cuenta todo lo que sea necesario para dar el golpe de timón que necesita el partido para salir adelante de esta situación que en la que hemos quedado en términos electorales.

¿Se le ha notificado si tiene un proceso tras esas acusaciones?

No, bajo ninguna circunstancia se me ha hecho llegar ni por ningún medio ni de forma verbal ni escrita. De hecho, creo que no existe motivo para que me abran un proceso, un miembro de la dirección que dio declaraciones en relación a eso, el compañero Blandino Nerio, lo dejó bastante claro de que no hay ninguna intención de parte de nuestra dirección de generarme un proceso de sanción o expulsión.

También tengo mucha confianza, las cosas no lo ameritan, mi conducta está apegada a los estatutos, soy respetuoso de las instancias de dirección, lo cual no me priva de hacer observaciones, críticas constructivas y de fraternalmente decir la verdad como yo considero que lo he estado haciendo.

Fidel Fuentes

Cargo:

Secretario municipal del FMLN en San Marcos y alcalde.

Trayectoria:

Doctor en Medicina. Ha gobernado San Marcos desde el año 2000.