"Se está haciendo estudio por el Ejecutivo"

El dictamen favorable de la comisión de obras públicas, transporte y vivienda de la Asamblea para emitir una nueva ley de transporte para pasajeros se encuentra en estudio por parte del órgano ejecutivo. Así lo explicó el presidente de la comisión , Salvador Chacón (Nuevas Ideas), en reunión, ayer.

La explicación surgió luego que la diputada Marleni Funes (FMLN) solicitara "se me permita leer el expediente aprobado por esta comisión que contempla la nueva ley de transporte de pasajeros", el cual fue aprobado en diciembre de 2021 y sufrió reformas en febrero de 2022 (sin que estas fueran leídas en público).

Chacón explicó la razón de esto. "Sí hay una ley dictaminada. En estos momentos, se están dando los últimos pasos con el ejecutivo, porque no son reformas, sino que prácticamente es una ley nueva, en donde van a abarcar todos los rubros", apuntó. "Esa articulación tiene que ser bien minuciosa porque no vamos a aprobar una ley que no sea aplicable, es por eso que se está haciendo un estudio ahorita por parte del órgano ejecutivo y ya cuando regrese eso por parte del órgano ejecutivo sí les voy a poder dar a cada miembro de la comisión", sentenció.