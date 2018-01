Afirma que le gusta la política, una de las razones por las que regresa a competir por la Alcaldía de San Miguel, la cual, afirma, le fue arrebatada con fraude por el FMLN a través de Miguel Pereira, al que califica de mal administrador del dinero que pagan los migueleños, y de gastar de manera excesiva en la sobreexplotación de su imagen. Salgado dice que como candidato de GANA, no promete grandes obras, porque no tendría los recursos para hacerlas, pero que continuaría con el proceso de modernizar la ciudad de San Miguel y las comunidades rurales.

¿Cómo han sido para usted estos tres años fuera de la comuna? ¿Qué ha aprendido?

Lo que más he aprendido a ver es la corrupción descarada de los políticos de carrera. Es increíble cómo son de corruptos los políticos de carrera, jamás pensé yo que en San Miguel hubiese un alcalde que le pusiera cuatro veces el precio de la obra a una obra.



¿De qué obras está hablando?

De la sala de velaciones frente al cementerio. Es un proyecto que no vale ni $100,000 y en el rótulo tiene $390,000, aparte de que es un proyecto innecesario por el momento, porque el cementerio ya está lleno, ya no hay espacio para enterrar a los muertos. Cualquier alcalde que tuviera dos dedos de frente, en vez de gastar $400,000 en una sala de velaciones enfrente del cementerio que ya está lleno, tendría dos opciones: haría nichos aéreos de cinco niveles para enterrar hacia arriba. Lo otro sería comprar un terreno para hacer otro cementerio. Se está mal invirtiendo la plata del pueblo.

El alcalde Pereira dice lo mismo de usted, que en 15 años no hizo suficientes obras y habla de la deuda de $21 millones que quedó en la alcaldía.

Esa deuda es de la compra de seis motoniveladoras, dos tractores D6, grandotes, casi que un animal de esos vale $1 millón; 14 camiones de volteo de los grandotes, dos rodos grandotes, dos cargadores grandes, tres retroexcavadoras, dos pipas para regar, una rastra para andar jalando toda esa maquinaria y como seis vehículos para la alcaldía, porque no había vehículos. El otro crédito que se sacó fue para hacer el relleno sanitario, porque a todos los alcaldes nos cerraron los botaderos a cielo abierto y la única alcaldía del oriente del país que tiene relleno sanitario con las reglas ambientales es San Miguel.

¿Usted tiene cómo responder a la acusación que hacen de que esos $21 millones se gastaron sin que nadie sepa dónde están?

Solo que esos camiones sean invisibles. A él le quedaron esas máquinas y con ellas anda reparando calles. Todos los camiones ahí quedaron, yo no me llevé ninguno para la casa. Y si me lo hubiera llevado, yo le aseguro que ya hubieran hecho una gran propaganda de eso. En el relleno sanitario él no ha gastado $1, ahí estaba ya y es tan tonto que le está recibiendo la basura a varias alcaldías del FMLN. Va a llenar el relleno sanitario con alcaldías del FMLN y después no va a tener dónde echar la basura de San Miguel. El otro crédito que se sacó fue para hacer la calle antigua a La Unión, que fue $1 millón. Esos son los créditos.

¿Qué obras se hicieron en su administración para mejorar la calidad de vida del pueblo migueleño?

Las colonias no tenían aguas negras. Ningún alcalde había querido hacer eso porque ese dinero va enterrado y no se ve, pero si usted no pone la tuberías de aguas negras y agua potable, no puede adoquinar una calle. Lo que hice es que le puse aguas negras a 200 colonias, prácticamente el 60 % del ingreso de San Miguel de 15 años se fue en aguas negras. De ahí en rutas alternas, en la calle que hicimos en la colonia Escolán, era un punto ciego, compramos una casa, la botamos, hicimos un puente en la quebrada, pusimos las aguas negras, aguas lluvias y agua potable en toda esa colonia. También nos llevamos una gran sorpresa que todas las aguas negras de la colonia Chaparrastique caían en crudo por la quebrada que pasa por la Tercera Brigada de Infantería. Nosotros hicimos pozo de aguas negras por toda esa quebrada hasta conectar a la colonia San Carlos, hicimos un proyecto que no se ve porque va por la quebrada. Otra ruta alterna que hicimos es hacer la calle que va por el cantón Monte Grande y conectarlo por la calle Elizabeth, y son calles caras que las hicimos de cemento y concreto, porque es ruta cañera.



¿Y qué hay de las obras grandes que quedaron sin hacer, como un nuevo mercado y el rastro?

Para el rastro ya quedó el terreno, el pozo, quedaron $700,000 en la alcaldía porque el Gobierno me iba a dar como $1 millón de contraparte. No me lo dieron a mí, ni tampoco se lo han dado a este muchacho (Miguel Pereira).



¿Qué le ofrece a la gente para convencerla de que voten por usted nuevamente?

Pienso hacer nuevo el parque infantil, realmente para niños, con quioscos de comida, juegos y parqueo en todo el entorno, porque si no, no funciona y no sirve. También tenemos pensado iluminar todas las entradas de San Miguel, porque la entrada de Morazán a San Miguel es bien oscura. Ya solo nos haría falta la entrada de San Salvador y la entrada de Morazán. También vamos a iluminar el estadio Barraza porque no está incluida la iluminación, por eso no puede haber eventos de noche. Y me faltan por lo menos 40 colonias que le faltan las aguas negras. La meta es terminar todas las colonias con aguas negras.



¿Cuál sería su megaproyecto?

No puedo prometer megaproyectos porque no puedo invertir el dinero de 50 comunidades en una sola obra, no es mi política, lo que yo puedo gestionar para que los gobiernos centrales puedan ayudar en esos temas sí lo haría. Serían rutas alternas.

¿Qué pasa con el proyecto del rastro? ¿Lo haría si llega de nuevo a la alcaldía?

No lo prometo, pero sí lo voy a gestionar, porque ya lo tenía gestionado. Lamentablemente no le dieron al alcalde o se lo dieron y él los metió en otros rubros, porque la plata de la contraparte ahí quedó. Porque yo dejé $2.5 millones en la alcaldía, dejé la contraparte del Barraza, la contraparte del estadio Charlaix y dejé la contraparte de la calle Elizabeth.



¿Prometerá realizar más obras sociales, como las que ha hecho la administración actual, que reparte semilla, abono y entrega becas?

Le vamos a dar continuidad a eso; si son buenos (programas), los vamos a continuar, y los he criticado porque lo están haciendo con sinvergüenzada. Yo le puedo comprobar con documentos que ni uno (de los becados) es de San Miguel, él (Pereira) los hizo cambiar de domicilio para darles las becas. Yo sí lo hice (entrega de semilla y beca), pero yo no lo anduve entregando; reunía a todos mis líderes y los llevaba al local de la Tercera Brigada y allá lo repartían, yo ni siquiera estaba enfrente. Yo daba 600 becas completas, él da 1,200 medias becas, no está dando becas completas a todo mundo, solo a unos cuantos que son del partido. Entregábamos abono y semilla mejorada, solo que yo los llevaba a la brigada y ahí los dejaba y ahí les entregaba el MAG. ¿Qué ha hecho Miguel Pereira? Ya no lo entrega en la Tercera Brigada, lo van a entregar a una comunidad, la diferencia es que ahora lo entrega Miguel Pereira en el Centro de Gobierno Municipal.

¿Contará con los mismos votos de la elección pasada?

Sí, por supuesto. Son cerca de 36,000 votos. La gente está viendo que en vez de hacerle obras, (Miguel Pereira) se está gastando la plata en hacerse propaganda para él. Entonces la gente lo oye y le agarra las cosas que lleva, pero la gente sabe que él es un mal administrador.

En la elección pasada usted dijo que perdió porque la gente se confió y no salió a votar por usted. ¿Cómo va a hacer para convencer a la gente esta vez?

Me dicen cuando me ven en la calle que ahora sí van a ir a votar. Ellos me hicieron fraude en muchas mesas de tal manera que mi hijo sacaba 100 votos para PARLACEN en esa urna y mi hermano sacaba 100 votos para diputado a la Asamblea y yo sacaba 80 en esa misma urna. ¿Qué me dijeron los empleados que yo tenía en esas urnas? Que el que tenía los 80 votos era Pereira y yo tenía 100 y los intercambiaron. Lo denuncié en el Tribunal y en la Fiscalía. Ahora lo que vamos a hacer es que la votación se va a disparar; cuando la votación es alta, todos los fraudes que hagan no les alcanzan.

Entonces, ¿está seguro de que va a recuperar la Alcaldía de San Miguel?

Sí, ni lo dude. No estoy haciendo bulla, pero yo todos los días estoy visitando de cinco a seis comunidades. Que no ando gastando en propaganda es otra cosa.

¿Cree que las personas se convencieron de que tienen que volver a votar por usted?

Lo que pasa es que la gente está tan indignada con él (alcalde) porque no los atiende y yo los atendía un día a la semana, todos esos 15 años. Él está atenido a que el partido le está metiendo cualquier cantidad de dinero para la campaña. Le van a dar su voto de castigo, por mentiroso, porque él a todas las comunidades les prometió obras en la campaña y no les ha hecho obras.