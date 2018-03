Se estanca diálogo entre GOES-ARENA por falta Presupuesto Gral. 2017

Lee también

A inicios de octubre de 2016, el partido ARENA y el Gobierno decidieron reactivar el mecanismo de mesas de diálogo para solucionar los problemas del país.Esa decisión se vio acelerada luego de que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, anunció en cadena nacional que el Gobierno se declaraba en emergencia financiera debido a “una falta de liquidez en la caja única del tesoro público, resultado de un déficit histórico”.Esas reuniones dieron como resultado un primer acuerdo el 10 de noviembre de 2016, cuando representantes del partido ARENA y el presidente de la República firmaron un acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, que daba vía libre a la emisión de $550 millones en bonos y la aprobación de la ley de responsabilidad.Sin embargo, la aplicación de dicha normativa en el Presupuesto General de la Nación 2017, sumado a la “falta de voluntad” por parte del Gobierno, según ARENA, ha generado que el diálogo entre la principal fuerza política del país y el Gobierno en las mesas técnicas fiscal, la económica y la de la caficultura se estanquen.Cabe mencionar que la mesa que vería el tema de las pensiones nunca se llegó a conformar. “Ha sido frustrante que luego del acuerdo, de la primera fase del acuerdo fiscal, no ha habido mayor avance ni voluntad de reunirse. En las últimas dos semanas del año (2016) no hubo ni siquiera interés por parte del Gobierno en reunirse”, expresó Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, miembro del COENA y parte de la mesa de la caficultura.El legislador tricolor aseguró que es fundamental que el presupuesto 2017 se apruebe de acuerdo con los parámetros que se establecieron en el acuerdo firmado por el mismo presidente de la república y el presidente del COENA, Mauricio Interiano, así como otros funcionarios en presencia de los representantes de los partidos GANA, PCN y PDC.“Es preferible aprobar un presupuesto que un financiamiento, y que cumpla con las ley de responsabilidad fiscal y con las obligaciones del Estado para 2017, en lugar de aprobar un presupuesto mentiroso como el que han presentado”, agregó Muyshondt.ARENA ha pedido que se incluya en el presupuesto 2017 el tema de las pensiones para excombatientes, el escalafón de salud y maestros, y que se defina de dónde saldrán los recursos. La oposición insiste que el proyecto de presupuesto presentado está desfinanciado y no cumple con los compromisos de la reciente ley de responsabilidad fiscal.“Si el presupuesto cumpliera con la ley de responsabilidad fiscal, ya tuviera el visto bueno del Fondo Monetario Internacional y lo que sucede es que el déficit estimado del presupuesto 2017 es de cerca del 4 % del PIB y debemos reducirlo a alrededor del 2.5 % del PIB, o sea reducir un 1.5 % que son alrededor de $450 millones, para garantizar el cumplimiento con la ley de responsabilidad fiscal y para garantizar que podemos iniciar un proceso de solución de la crisis financiera que tiene el Gobierno”, dijo el diputado Juan Valiente, también del partido ARENA y miembros de la mesa fiscal.Por su parte, para el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, las condiciones que plantea ARENA no se pueden cumplir.El funcionario de Gobierno dijo ayer durante la entrevista Hechos, de Canal 12, que el Estado ha comenzado a funcionar con el presupuesto 2016, pero advirtió que esto puede traer consecuencias negativas para el país, principalmente en el tema de inversión pública destinada para este año.“A partir del 1.º de enero se ha iniciado la ejecución del presupuesto del año 2016, de tal manera que el Estado sigue funcionando, la administración pública sigue funcionando”, dijo Lorenzana.Sobre las consecuencias, Lorenzana agregó: “Sí hay efectos importantes desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista económico. O sea, todo lo que tiene que ver con los planes de inversión que no están incorporados en el presupuesto 2016, sino que estaban incorporados en el nuevo presupuesto 2017, no se podrían ejecutar”.Finalmente, el diputado Juan Valiente hizo un llamado al Gobierno a que retomen el diálogo en las diferentes mesas y reiteró las críticas por el estancamiento que se ha dado en los diferentes temas.“Decidimos establecer cuatro mesas de trabajo. Es inaudito que meses después la mesa técnica de pensiones ni siquiera se ha podido instalar, entonces habría que realmente evaluar si el Gobierno tiene voluntad o no tiene voluntad para construir consensos con la oposición”, dijo Valiente.