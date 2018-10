Se estanca el proceso de extradición de Mauricio Funes

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha recibido la documentación para tramitar la extradición desde Nicaragua del expresidente de la república Mauricio Funes, acusado de liderar una estructura que saqueó millones del dinero público para lucrarse él y su grupo familiar. Así lo confirmó ayer el presidente de la Corte Suprema, Armando Pineda Navas.

La fiscalía le atribuye a Funes el saqueo de $351 millones que fueron usados para gastos del exfuncionario y de su círculo íntimo. El expresidente buscó asilo en Nicaragua, donde se resguarda junto a su familia, al saberse investigado en El Salvador.

El juez Sidney Blanco fue separado del caso contra Funes a petición de uno de los defensores. La Cámara Segunda de lo Penal remitió el caso al Juzgado Séptimo de Instrucción, presidido por el juez Miguel Ángel García Argüello, quien el pasado 1.º de octubre recibió la documentación del caso.

"Ya se está remitiendo el proceso al Séptimo de Instrucción, pero si materialmente se ha remitido para la Corte, no lo sabemos. Si no ha llegado, es posible que no lo haya remitido el tribunal", dijo el fiscal general, Douglas Meléndez.

En septiembre pasado, la policía local informó que la Policía Internacional (INTERPOL), con sede en Francia, rechazó hacer efectiva la orden de captura contra el expresidente Funes y su familia.

La fiscalía inició una investigación para determinar si en el país hubo alguna negligencia en el trámite de la petición y para ello está realizando entrevistas a personal de INTERPOL.

"Estamos verificando si la documentación remitida fue la necesaria, lo que originalmente habíamos visto es que era una información escueta, pero al final vamos a determinar si hubo una irregularidad en eso", agregó el fiscal general.

La semana pasada ocurrió el hallazgo de evidencia destruida en un predio ubicado a un costado de la antigua calle a Huizúcar. El fiscal reiteró que ese inmueble tiene relación con el caso Funes. "Lo teníamos como un inmueble adquirido sospechosamente. Está bajo investigación, vinculado, no recuerdo con qué persona de los procesados", dijo.

La fiscalía, según Meléndez, agilizará esta semana las diligencias en el caso Funes. "Lo único que atrasó fue la recusación que se hizo del juez Sídney, hemos perdido más de tres meses en ese ir y venir de recusaciones. Vamos a tratar de agilizar ese caso en esta semana", añadió Meléndez.

La fiscalía, por otra parte, le solicitó un informe a la Asamblea por el atraso en la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. La sala tiene una mora de 948 casos. Desde que quedó incompleto, ese tribunal ha recibido 85 habeas corpus, 82 demandas de amparos y 11 inconstitucionalidades.