Se estanca la aplicación de la segunda dosis contra el covid-19 en El Salvador

En el último mes, la cantidad diaria de segundas dosis contra el covid-19 que se ha aplicado a los salvadoreños se redujo casi 70 %, como reflejo del estancamiento en las primeras dosis, revela un análisis de LPG Datos basado en las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL).

Entre el 7 y 13 de diciembre, los puntos de vacunación habilitados aplicaron un promedio diario de 4,003 segundas dosis, 67 % menos que la media de 11,997 reportada entre el 7 y el 13 de noviembre.

"Esto ya se había advertido, ya se había dicho que si no mejoraba la primera dosis, en noviembre se iba a estancar la segunda", dijo ayer el epidemiólogo Wilfrido Clará. El médico agregó que la cobertura del esquema completo - es decir lleva tres semanas creciendo menos de 1 %.

“No veo una preocupación y acción de ver cómo se aborda a los renuentes e indecisos. El discurso oficial es que la vacuna está disponible y si la gente no quiere vacunarse es su problema”.



Wilfrido Clará, epidemiólogo

Las proyecciones de población oficiales calculan que el país tiene 6,325,827 habitantes. Hasta el 20 de noviembre, el 61.57 % tenía las dos vacunas, un crecimiento semanal del 0.87 %, indicó Clará. Al 27 de noviembre, apenas aumentó 0.64 % y se ubicó en 62.1 %. Para el 4 de diciembre ya era 62.5 %, con un avance semanal del 0.86 %.

Según las estadísticas recopiladas por LPG Datos, El Salvador necesitó 44 días para lograr que la cobertura de la segunda dosis pasara del 60 al 69 % de la población habilitada para vacunarse, que son 5,700,208 personas de 6 años o más. En cambio, avanzar del 70 al 72 % - apenas dos puntos porcentuales- ha requerido 28 días, más de la mitad de lo que se tardó en llegar al 69 %.

"Es como si fuera caminando un caracol. Si seguimos así, dentro de un año se llegaría a la meta", advirtió Clará. El médico consideró urgente que el Gobierno desentrampe la vacunación de primera vez. Para esto, es necesario que el MINSAL identifique a los renuentes e indecisos, así como sus razones para no inmunizarse, agregó.

La reciente encuesta de LPG Datos reveló que el 12 % de los mayores de 18 años no se ha vacunado y la mitad de ellos señala razones ajenas a la renuencia, dijo Clará. "La mitad aduce miedos, problemas de transporte", agregó. Sin embargo, dijo, desde el Estado no hay "una preocupación y acción de ver cómo se aborda a los renuentes e indecisos. El discurso oficial, como lo he entendido, es que la vacuna está disponible y si la gente no quiere vacunarse es su problema, pero esa es una salida facilona".

Hasta el 13 de diciembre, el Gobierno reportó 4,455,792 salvadoreños con al menos una dosis de la vacuna. Si la población habilitada son los ya mencionados 5,700,208, significa que hay 1,244,416 personas que, pudiendo recibir la vacuna, no tienen ni una dosis. Esta cantidad es similar a la población de los departamentos de La Libertad y Santa Ana juntos, advirtió Clará, y suficiente para llenar 28 veces el Estadio Cuscatlán.

el acceso a la vacuna no es problema en el salvador

En cuanto al acceso a los biológicos, El Salvador se ubica por encima del promedio de América Latina y el Caribe, indican datos del Multilateral Leaders Task Force on Covid-19, una alianza entre el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para darle seguimiento a la vacunación en el mundo.

Las estadísticas de esta alianza fueron retomadas recientemente por Luis Felipe López Calva, subsecretario general Adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Desafortunadamente, la mayoría de los países de la región aún están lejos de vacunar completamente a sus poblaciones", escribió el 13 de diciembre en su blog #GraphForThought, publicado en la página web de la oficina latinoamericana del PNUD.

López-Calva señaló que la aparición de variantes como ómicron obligan a acelerar los procesos de vacunación para lograr la recuperación de la región, pero concluyó que en este proceso el principal obstáculo es la entrega de las vacunas.

El Salvador, sin embargo, no atraviesa esas dificultades. Hasta el 30 de noviembre, la cantidad de dosis en pre compra o reservadas eran suficientes para el 225 % de habitantes de la región. El país tenía cubierto al 224 %, mientra Haití solo podía cubrir al 60 % de su gente.

"El retraso se debe a la limitada capacidad de producción de los laboratorios a escala mundial; sin embargo, las posibilidades de recibir las vacunas que los países tienen aseguradas también están relacionadas con el poder adquisitivo y negociador del país", reflexionó López-Calva.

Además, al cierre de noviembre los países de la región ya habían recibido el 63.8 % de las vacunas aseguradas. El Salvador se ubicó por encima de ese promedio, con el 76 %, y ocupó el séptimo lugar en la región, liderando además en Centroamérica.

Pero el liderazgo del país se pierde cuando se trata de la aplicación de dichas vacunas. Del total de dosis recibidas, El Salvador ya administró el 80.8 % y si bien está por encima del promedio, hay 14 países de la región que lo superan, incluyendo Costa Rica, Honduras y Guatemala.