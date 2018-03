Se estanca proceso contra director por acoso sexual

El director del Complejo Educativo Mario Gómez, de Conchagua, en La Unión, Rolando Cruz, continúa desarrollando sus funciones en la institución a pesar de que ya fue condenado por el delito de acoso sexual en contra de una maestra. Dicha resolución llegó hasta las últimas instancias y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia que fue emitida por un tribunal.

Luego de quedar en firme dicha sentencia, la Junta de la Carrera Docente (JCD) debió iniciar el proceso administrativo para remover al director de su cargo, pero hasta el momento el caso no ha sido conocido en la referida instancia, debido a que no ha sido promovido ni por la víctima ni por el Ministerio de Educación (MINED), según confirmaron miembros de la junta.

Los integrantes de la JCD aseguran que informaron a la Dirección Departamental del MINED en La Unión sobre que la sentencia había sido declarada en firme para que promoviera el proceso administrativo, pero hasta el momento no han recibido el caso.

“Nosotros tenemos que esperar la representación del MINED en un proceso autónomo diferente con la sentencia ejecutoriada, para nosotros conocer y el ministerio tiene que tomar la representación como parte denunciante y lo intereses de la comunidad educativa”, explicó Jubal Manzanares, presidente de la junta.

Por el mismo caso dicha junta ya había conocido un proceso contra Cruz, pero como no había una sentencia judicial en firme, no avaló la destitución; pero ahora que ya hay una condena que confirma que el director acosaba a la maestra, la junta espera que una de las partes involucradas promueva un nuevo proceso administrativo.

En tanto, Rolando Cruz basa sus argumentos de defensa en el proceso anterior y afirma que no puede ser juzgado dos veces en la junta por el mismo caso. “Ya se me acusó de eso y cuando todavía no estaba la sentencia, se me estaba acusando, y tengo una resolución absolutoria y la Constitución lo dice bien claro: que no puedo ser juzgado por la misma causa dos veces”, indicó el director.