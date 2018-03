Se fuga reo de hospital privado de San Miguel

Lee también

Un reo que se encontraba ingresado desde el 19 de diciembre de 2016 en un hospital privado de San Miguel se dio a la fuga el pasado lunes, a las 10:30 de la noche, informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC). El prófugo ha sido identificado como Álex Raúl Iglesias Orellana, de 40 años, quien es procesado por los delitos de tráfico ilícito de droga, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.De acuerdo con la PNC, el 19 de diciembre Iglesias era procesado en la audiencia de la vista pública junto con ocho policías, dos secretarios y un colaborador del Juzgado Especializado de Sentencia y del de Instrucción cuando supuestamente se desmayó y fue trasladado de emergencia a un hospital privado de la ciudad, pasando bajo custodia 13 días.Una fuente policial aseguró que el lunes por la noche el agente que lo vigilaba fue al baño y cuando regresó ya no encontró al reo en la cama. “El policía pensó que la enfermera lo había movido, pero cuando empezó a buscar y preguntar nadie sabía del paradero. “Se implementó un dispositivo de búsqueda para ver si lo ubicábamos, pero aún no lo hemos recapturado”, dijo el oficial.El agente que custodiaba a Iglesias fue detenido, desconociéndose a la fecha por qué Iglesias no se encontraba esposado. Sin embargo, con las investigaciones se pretende establecer si el custodio le ayudó.La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al hospital los videos de las cámaras de seguridad, para continuar con el proceso de investigación, ya que se sospecha que alguien tuvo que haber ayudado a Iglesias a escapar.Durante las inspecciones ya realizadas se encontraron rastros de sangre; al parecer el imputado aprovechó el momento en el que se encontraba solo para quitarse el catéter y la ropa del hospital.Iglesias fue arrestado el 21 de julio de 2014 por miembros de la División Central Antinarcóticos de la PNC, cuando intentaba realizar una transacción de droga en un camino rural del caserío El Limón, de Santa Rosa de Lima, La Unión.Durante el operativo le incautaron 1 kilogramo de cocaína con valor aproximado de $25,000, así como $3,800 en efectivo, seis teléfonos celulares, un pick up placas P-530-137 en el que se conducía.En 2014 las investigaciones revelaron que el ahora prófugo estaba involucrado con una red de tráfico de droga, a la que también pertenecían seis miembros de la PNC y dos empleados de la Corte Suprema de Justicia. En 2015 una cámara especializada de San Salvador les decretó libertad; sin embargo, el año pasado la FGR apeló a la resolución, por lo que continuarán con el caso.