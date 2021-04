Se gana la vida con la venta de leche de cabra

Desde hace 23 años, Azael David Hernández, recorre a diario tres kilómetros de distancia junto a ocho cabras para vender su leche recién ordeñada a un costado de la alcaldía municipal de Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán. Se ubica en este sector por cuatro horas y vende cada vaso a $1 con chocolate en polvo, café, canela y vainilla. "Quizás, la gente no me crea, pero he tenido clientes que se han curado de anemia, dolores de cabeza y en algunos casos, me aseguran que han controlado el azúcar al tomar la leche de cabra", dijo Hernández, mientras comercializaba la leche de cabra.

