"Se hace mención de El Salvador en esa lista (CDC) porque no hay actualización de la información", dice Alabí sobre alerta de viaje por covid-19

El ministro de Salud, Francisco Alabí, se pronunció este lunes durante una entrevsita matutina en televisión sobre la inclusión del El Salvador entre la lista de países con alto riesgo de contagios por covid-19 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. En dicha alerta, se advirtió a los viajeros e indicó que el país alcanzó la categoría 3 (en una escala de 4) de riesgo de contagios.

"Si usted analiza la información hay tres parámetros en los cuales el CDC se basa para elevar el riesgo de un país: la cantidad de camas hospitalarias, la cantidad de ingresos por neumonía y el otro es la cantidad de casos confirmados por día. Si usted se pregunta por qué se hace mención de El Salvador en esa lista es porque no hay actualización de la información, esa es la razón. No por las características que miden los tres parámetros", dijo Alabi.

Además, el ministro de Salud confirmó que El Salvador sufrió un incremento de casos pese a la falta de información. "Mire esto es una situación que depende de las actualizaciones, del analisis que ellos (CDC) van tomando de la información que cada uno de los países les da. Nosotros estuvimos en una situación en la cual llegamos a tener 683 casos de covid-19 por día, pero ahora ya llegamos a una cantidad de 422. Hemos tenido un incremento en los casos y cualquiera de la población lo puede ver", mencionó Alabí.

"Si bien hemos tenido un incremento en los casos, la cantidad de casos hospitalizados en mínima en comparación con otros años. Llegamos 683 casos por día, es cierto. Ahora tenemos un de descenso a 422 casos por día y la tendencia es a la disminución. Pero esta cantidad de casos no ha generado un incremento en los casos de ingresos hispitalarios y letalidades", añadió.

Alabí también mencionó que El Salvador tiene 1,500 camas disponibles para covid-19 y que el riesgo de letalidad de la enfermedad ha bajado, pese a los señalamientos de instituciones de salud internacionales. "Estamos manejando en un 4 o 5 % de la capacidad hospitalaria lo cual es menor al que se estandariza en un riesgo moderado. Tenemos una cantidad baja de ingresos hospitalarios y tenemos una cantidad que, si bien es cierto son 683 casos positivos por día, no sobrepasa los 200 casos por cien mil habitantes. Evidentemente en este momento ha habido un incremento, todo el mundo ha sufrido un incremento en unos más que otros", puntualizó.

Finalmente, el ministro de Salud hizo el llamado a que los salvadoreños no descuidaran su salud y que el uso de mascarilla sea considerado sobre todo en la población vulnerable. "Se despliegan más de 15 mil elementos en todo el sector de salud para estar pendientes del control sanitario. No solo en términos de enfermedades infectocontagiosas como covid-19 sino en cualquier otro tipo de enfermedades externas. Las vacaciones no quiere decir que el resto de áreas de salud no están trabajando. Se encuentran disponibles los 31 hospitales, evidentemente se reduce a emergencias, pero están al servicio de la población", señaló Alabi.