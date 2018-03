Se incrementan los incendios forestales

El incremento de incendios en maleza seca y forestales ya comienza a preocupar a las autoridades de Protección Civil en el departamento de San Vicente. El fin de semana previo al período vacacional se reportaron cuatro, tres en la cabecera departamental y uno en Apastepeque.

Pese a esta situación, la Comisión Departamental de Protección Civil y de la cabecera departamental no se habían activado hasta inicios de la semana anterior para atender de forma oportuna los siniestros, lamentó Santiago Crespín, director regional de la institución.

“No tenemos comisiones activas pese a que ya debería estar activado el plan de incendios y el de verano”.

Santiago Crespín, director regional de comisión departamental

“El sábado fuimos a sofocar uno de los cuatro incendios que estaba en el cerro Parras y Chagüite, aledaño al caserío El Coyol, en el cantón Parras Lempas, de San Vicente, y logramos que el fuego ya no se propagara”, explicó.

En la intervención participaron elementos de Cruz Roja, la Fuerza Armada, Protección Civil, algunos empleados de la Alcaldía de San Vicente y un bombero, pero el trabajo debe incluir a todas las entidades que conforman el sistema, y hasta la fecha señalada algunas se mostraban indiferentes con la problemática, reiteró Crespín. “Solo porque no hay peligro de vivienda no los atienden, no le toman importancia al tema ambiental, que los mantos acuíferos se verán afectados. No tenemos comisiones activas pese a que ya debería estar activado el plan de incendios y el de verano”, comentó el funcionario.

Alfredo Domínguez, quien se encontraba de encargado en el Cuerpo de Bomberos de San Vicente al trabajarse este tema, manifestó desconocer sobre los incendios que señala Crespín, aunque confirmó que el fin de semana antes de la Semana Santa se incorporó uno de sus compañeros a extinguir un siniestro.

Dijo que el recurso humano y equipo con el que cuenta la institución de socorro no es suficiente, lo cual les permite estar enfocados principalmente en el área urbana; sin embargo, se prioriza en caso de que el fuego amenace viviendas o vidas.

“Somos tres bomberos para cubrir emergencias; el equipo que tenemos ahorita es para la zona urbana. Si nos avisan, cubrimos incendios, pero se valora; si no amenaza viviendas o personas, no se va porque podría ocurrir algo grave en la ciudad y no estaríamos. Además, en coordinación con otras instituciones se nos garantiza transporte porque no tenemos como para ir a esas zonas”, explicó Domínguez.

Por su parte, el gobernador en funciones, Ricardo Martínez, dijo al respecto que el martes pasado se realizaría una reunión para activar la Comisión Departamental de Protección Civil, ya que con anterioridad se definió qué se haría en los días más fuertes de Semana Santa. También aseguró que se está dando seguimiento a los incendios.