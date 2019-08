"Se investiga si fueron los del sistema 911 que le dispararon"

Eran las 10 de la noche del lunes cuando un grupo de agentes destacados en el Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraba realizando un control rutinario en la carretera Panamericana, a la altura de la residencial El Sitio, municipio de San Miguel.

Quien pidió el anonimato, por obvias razones, para brindar la información, detalló que los agentes le hicieron señal de alto a Edwin Alexánder Aparicio Chávez, de 31 años, pero no acató la orden y continuó su camino. Los policías le dieron persecución y al ver que no obedecía al llamado del 911 le dispararon, lesionándolo.

A pesar del disparo que recibió, Aparicio Chávez no se detuvo y tras recorrer dos kilómetros colisionó con una pared. Una patrulla que supuestamente circulaba por la zona se percató del accidente y se acercaron a ver si la víctima de lesión tenía signos vitales.

"El equipo que le disparó no reportó el tiroteo, fue otra patrulla que lo llevó al hospital San Juan de Dios (de San Miguel) y en cuestión de minutos murió. Lo extraño es que en el accidente encontraron un arma de fuego y la familia dice que él nunca usó armas", comentó la fuente, miembro de la corporación policial.

Parientes de Chávez aseguran que él llamó por teléfono celular a su jefe y le pidió auxilio. Además, señalaron que tenía un primo destacado en la División Antinarcóticos de la PNC, y otro familiar en el área administrativa de la Policía.

"Él era jefe de cocina de un restaurante de comida china, y le llamó al dueño del negocio y le dijo: "Auxilio". Después de eso ya no respondió, hasta que una patrulla lo ubicó", contó un familiar, quien por temor a represalias pidió el anonimato.

Agregó que el 13 de agosto pasado a las 3 de la madrugada recibió una llamada en la que informaban que su pariente había tenido un accidente de tránsito y había muerto en el Hospital San Juan de Dios.

"Yo me fui rápido al hospital y ahí me dijo el médico que él estaba sangrando de un glúteo y que al parecer no era accidente, ya que tenía un orificio de bala y que no me lo podían dar porque tenían que investigar que había pasado", relató.

El director del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Miguel, Ernesto Gómez, informó que Aparicio Chávez murió por un "shock" hipovolémico; es decir, perdió demasiada sangre y el corazón dejó de bombear.

"Nosotros fuimos al hospital porque Fiscalía nos llamó que había que ir a hacer un levantamiento por un accidente, pero al llegar ahí el médico se percató de que de un glúteo no dejaba de sangrar, y fue ahí que decidió revisar, y se dio cuenta de que tenía un disparo", informó el médico.

Asimismo, dijo que llevaron el cadáver a Medicina Legal de Usulután para hacer tomas con rayos X y ubicar el proyectil de M-16, el cual se encontraba en el tórax.

"El orificio lo tenía en el glúteo, pero el proyectil se le encontró en el tórax, prácticamente le tocó los órganos, pero lo que le causó la muerte fue que perdió mucha sangre", agregó.

El jefe de la PNC de la delegación migueleña aseguró que el caso está en proceso de investigación y que han solicitado los videos de las cámaras de videovigilancia que se encuentran en la carretera para verificar si en la zona había control vehicular y si hubo persecución.

"Con base en lo que se ha dicho es que se está investigando. Apareció como un accidente de tránsito y de repente cuando se hace la autopsia se determina que fue violento, pero se está investigando si es cierto que existió el control y si fueron los del 911 que le dispararon. Pero sí, ya se está investigando", dijo.

Por medio del área de comunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se informó que hay expediente abierto para investigar el caso.