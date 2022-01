Se necesitarían hasta 4,000 camas para pacientes covid

Atender la nueva ola de covid-19 en El Salvador podría demandar más de 4,000 camas hospitalarias, según las más recientes estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington.

El IHME actualizó sus proyecciones para El Salvador y adelantó el pico de infecciones para el 24 de enero, con 195,657 enfermos de covid-19. La cifra, que incluye a personas con o sin prueba para confirmar el contagio, sería la más alta de toda la pandemia. En su estimación anterior, el IHME calculó el punto más alto para el 28 de febrero, con 76,512 casos activos.

El nuevo escenario implica un mayor uso de recursos hospitalarios, aunque en este caso el pico de la demanda se prevé para el 12 de febrero. Para esa fecha se estima que los pacientes de covid-19 demandarán 4,029 camas hospitalarias y 808 camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Según los cálculos del IHME, el aumento en la demanda comenzó el 11 de enero. Para esa fecha se habrían necesitado 72 camas y 14 en UCI, frente a las 64 y 12, respectivamente, del día anterior. Para este 18 de enero, el instituto calcula una demanda de 206 camas y 41 en UCI. Dentro de 10 días podrían necesitarse 1,176 camas y 235 en UCI.

La semana pasada, médicos del sistema público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) alertaron de un incremento en las consultas por sospechas de covid-19. Además, expresaron su preocupación de que esta situación desborde a los hospitales.

Según reportes de una fuente médica del Hospital El Salvador, que solicitó el anonimato, entre el 13 y el 16 de enero, los pacientes en la Unidad de Cuidados Intermedios pasaron de siete a 20.

Sin información

Sin embargo, no hay manera de determinar si el país tiene la capacidad para absorber una demanda como la pronosticada por el IHME, porque el Ministerio de Salud (MINSAL) no ha informado cuántas camas posee el sistema público. Además, en ningún momento de estos dos años de la pandemia ha revelado la ocupación hospitalaria que ha provocado el covid-19.

"No están disponibles los datos sobre cuál es el número de camas disponibles, no se sabe él número total de camas de UCI, no se sabe cuál ha sido el porcentaje de ocupación de esas camas UCI durante toda la pandemia por pacientes covid, no se sabe cuál es el porcentaje de ocupación de todas las camas hospitalarias del sistema nacional de salud por cualquier causa y mucho menos por pacientes en UCI y todo eso hace difícil hacer valoraciones razonablemente exactas de qué tan preparado está el sistema ante una posible alza de pacientes hospitalizados", dijo ayer el epidemiólogo Wilfrido Clará.

Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que datan de 2006, indican que en 44 hospitales públicos habían 6,516 camas, mientras que el sector privado contaba con 39 centros asistenciales, con 425 camas.

Lo que Clará consideró posible, y necesario apuntar, es que ya se está viendo un alza explosiva de nuevos contagios, que estaría siendo provocada por la variante ómicron. El MINSAL, sin embargo, ha insistido en que no tiene reportes oficiales de la circulación de esta variante del coronavirus SARS-CoV-2, que es mucho más contagiosa que las otras.

A pesar de que la enfermedad causada por la variante ómicron es con frecuencia más leve que otras variantes, como la delta, el problema de lo explosivo de la diseminación de esta variante, que aumenta en poco tiempo en miles y miles los nuevos infectados, es que todavía hay una considerable porción de la población que no tiene ninguna dosis de vacuna o que no ha recibido las dosis de refuerzo. "Eso podría ser un caldo propicio para que haya un aumento de casos graves que necesiten hospitalización", advirtió el especialista.

Según el MINSAL, entre el 8 y el 13 de enero, la cantidad de personas enfermas de covid-19 aumentaron en 550 y llegaron a 3,001. Además, entre el 8 y el 11 de enero se detectaron 556 nuevos casos de covid-19. El 74 % de ellos se concentró en el Área Metropolitana de San Salvador, donde vive el 27 % de la población del país.