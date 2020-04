Se oponen a uso de cementerio para pacientes con covid-19 en San Antonio Silva

Personas que residen en los alrededores del cementerio del cantón San Antonio Silva, en San Miguel, manifestaron su desacuerdo porque la comuna migueleña escogió ese lugar, junto a otro camposanto ubicado en el caserío Las Casitas, como espacios para sepultar a víctimas del covid-19. El cementerio está ubicado a la orilla de la carretera que va de San Miguel a La Unión y en la parte trasera hay aproximadamente 20 viviendas, así como otras ubicadas a un costado del camposanto.

"El alcalde debería comprar un terreno y ahí enterrar a los muertos por el virus. Nosotros no vamos a permitir que entierren muertos que no corresponden en este cementerio. Tenemos hijos y nos da temor que vengan a enterrarlos acá", expresó Grace Ventura, habitante de la colonia La Pista.

Ayer por la mañana un grupo de pobladores del lugar se reunieron en las afueras del cementerio para verificar que no llegaran empleados de la alcaldía a dejar tierra para realizar excavaciones en el terreno. Incluso, cerraron los accesos al cementerio, los cuales permanecían abiertos. "Hemos decidido venir a sellar el portón. Nosotros no somos personas de violencia, sino de diálogo, por lo que pedimos que consigan un terreno (para cementerio) donde no haya casas", dijo Israel Hernández, habitante de la zona.

Agentes policiales llegaron al sector a verificar la concentración de personas, pero esta fue pacífica.

Los habitantes expresaron que cuando se dieron cuenta que había fallecido una persona que había estado internada en el Seguro Social de San Miguel, creyeron que lo iban a llegar a enterrar a ese cementerio, pero el paciente era originario de la zona central del país.