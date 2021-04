"Se oyeron tres detonaciones que venían del pick up"

Héctor de Jesús Castaneda, motorista del Ministerio de Salud (MINSAL), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa, brindó el lunes pasado su declaración de los hechos ocurridos el pasado 31 de enero, en el que fallecieron dos militantes del FMLN.

Así lo confirmó ayer el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño. El juzgador aseguró que tanto Fiscalía como los abogados defensores interrogaron a Castaneda sobre lo ocurrido.

En la declaración el imputado manifestó que aproximadamente a las 5:30 de la tarde, Diego Alvarado Peña, el agente de la unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) que estaba asignado al MINSAL, les dijo a Roberto Coto y a Castaneda que fueran a comprar pupusas. Salieron desde el Ministerio.

Fueron a una pupusería ubicada cerca de la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil (PNC). Cuando iban de regreso hacia el MINSAL, a la altura de un restaurante ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II y la 11 Avenida Norte, inició el roce con los militantes del FMLN.

"El que manejaba el carro provocó a los del pick up y les dijo: ‘devuelvan lo robado’ entonces empezaron a pelearse la vía", dijo el juez a LA PRENSA GRÁFICA.

Posteriormente, los militantes del FMLN lanzaron bolsas con agua a los tres imputados y fue lo que ocasionó que los atacantes se bajaran del vehículo y se dirigieran hacia el camión.

"El que ha declarado dice que alcanzó a escuchar que una mujer dijo ‘cuidado que hay niños en la cama del pick up’. Se oyeron tres detonaciones y él está seguro que salieron de la cama del pick up y luego su compañeró disparó de ocho a nueve veces", mencionó Ortuño.

"Es muy creíble lo sucedido del restaurante en adelante, no digo que sea la verdad, pero pudiese ser que hayan tenido un agarrón anterior, pero es creíble", agregó el juez Sexto de Instrucción.

Sin embargo, al juzgador afirmó que hay una parte que no es convincente, sobre la participación del otro imputado. "La parte que si ya no concuerda es qué se hizo Roberto Coto. Esa es una cosa que me inquieta", señaló.

Alvarado Peña resultó herido y según lo declarado por Castaneda lo llevaron al hospital Rosales, donde supuestamente no lo quisieron atender. Algo que resulta extraño, según el juez Ortuño.

Los hechos ocurrieron el 31 de enero a las 6:25 de la tarde sobre la 1° calle Poniente y 11° Avenida Norte de San Salvador. Las víctimas regresaban de un acto político a bordo de un vehículo tipo pick up o camión, cuando fueron atacados presuntamente por los imputados, luego de bloquearles el paso con el vehículo tipo sedán propiedad de Diego Alvarado.

En el hecho fallecieron dos militantes del FMLN a causa de lesiones provocadas por múltiples proyectiles de armas de fuego. El imputado Diego Alvarado fue quien presuntamente les disparó a las víctimas. Él falleció el 25 de febrero a causa de heridas de bala en el abdomen. Hasta el momento no se ha determinado quién le disparó a Alvarado, pero esperan que quede claro en la reconstrucción de los hechos que harán el próximo 15 de abril.