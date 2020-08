"Se pasó de la línea, señor ministro"

"Se pasó de la línea, ministro", fueron las palabras con las que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, le reclamó al ministro de Gobernación, Mario Durán, por el discurso expresado durante la entrega del informe de su primer año de gestión, el cual fue calificado de "proselitismo".

Ayer, tres ministros –Gobernación, Educación y Vivienda– entregaron sus informes dado que el pasado 23 de julio no lo hicieron por encontrarse en cuarentena tras contagiarse de covid-19.

De ellos, Durán externó un discurso en el que, además de mencionar aspectos realizados por su dependencia de Estado, incluyó críticas a los partidos ARENA y FMLN a los que comparó con cigarras y les vaticinó que "ya les llegará su invierno, ya les llegará su 28 de febrero de 2021", en tono desafiante y con alusión a las elecciones municipales y legislativas del próximo año. Esto luego de decir "invitar" a los diputados a que "dejen de vivir como las cigarras y ya dejen de cantar que El Salvador se escribe con sangre o a seguir obligando a nuestra gente a que se conforme con vivir en casas de cartón".

"Solicitarle a los señores ministros y ministras que este pódium es para venir a dar un informe, no es para venir a insultar. No es para venir a atacar al Órgano Legislativo, y quiero de alguna manera agradecer la tolerancia que ha tenido el órgano en el sentido de escuchar insultos", pidió Ponce quien también hizo una analogía al decir: "Solo se necesita una chispa para que incendien este país y este órgano ha sido tolerante, ha soportado todo pensando en mantener la paz social, pero no se vale ocupar este pódium, que a través de un mandato constitucional se venga y ataque directamente a quienes lo conforman. Respeto quiere respeto".

Ponce no fue el único en reaccionar a las palabras de Durán. La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, calificó de "cínico" al ministro de quien dijo hizo "campaña" para ocultar "sus incapacidades, irresponsabilidades e ilegalidades".

"Estos ministros cínicos, como Durán, vienen al pódium a justificarse patanamente y hacer campaña, a confrontar ocultando sus incapacidades, irresponsabilidades e ilegalidades. Nosotros como AL aprobamos o desaprobamos su informe, a todas luces se evidencia que no pasará la nota", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Pero no solo esas fueron las críticas que hizo Durán, quien no fue el único que criticó pues en su intervención también hizo alusiones la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro.

El funcionario también alzó la voz en medio de su discurso para quejarse de la falta de atención recibida por los diputados, entre los que no se encontraban los de la bancada de GANA, el partido de gobierno.

"Ustedes pueden ver cómo nuestros queridos diputados en medio de un discurso del ministro de Gobernación simplemente atienden a sus cosas, no les bastó ignorar al pueblo por 30 años, ahora se divierten con sus teléfonos, platican entre ellos y se distraen totalmente con indiferencia. Después se molestan cuando les publican sin hacer nada, ¿verdad? Hasta transando información privilegiada con otros magistrados. Ese es su accionar diputados, esa es la verdad", dijo dirigiéndose a la prensa y a la audiencia que seguía la transmisión por televisión.