"Se percibe un afán de linchamiento porque soy una figura pública": pastor Carlos Rivas (+AUDIO)

El pastor Carlos Rivas, líder del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), aseguró que la información relacionada con su detención se tergiversó y generó confusión entre la ciudadanía en general y los fieles que asisten a su iglesia.

En un sermón ofrecido en su iglesia, Rivas dijo que en las redes sociales y algunos medios de comunicación se "percibe ahora un afán de linchamiento", debido que la información difundida tras ser detenido incluyó una foto que dio paso a pensar que había estado bajo los efectos del alcohol.

"Me toman fotos que es ilegal, yo todavía le digo al hombre que estaba ahí, se imaginan, eran las 5 y media de la mañana, no había dormido toda la noche, andaba de aquí para allá, y toman esa foto y se genera la noticia que está", dijo Rivas, quien negó que anduviera en estado de ebriedad en ese momento.

Rivas fue detenido el pasado jueves cuando se conducía sobre el bulevar Constitución, "con señales claras de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas", indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el procedimiento, las autoridades policiales informaron que el pastor se negó a hacer la prueba del alcotest, por lo que fue trasladado a la Subdirección de Tránsito de la PNC, donde fue liberado horas después.

Rivas agregó que luego de ser liberado, "hasta la Fiscalía decidió que iban a desistir del caso y al siguiente día a este servidor se le dijo váyase para su casa no hay ningún problema".

"Odiar al que piensa diferente, esa costumbre malsana de linchar al que no ha sido vencido en juicio. Y si ese es un líder, si es un religioso, mas se van a ensañar", criticó el líder religioso.

Agregó que ahora deberá "andar con muchísimo más cuidadoso" y que deberá "andar acompañado de alguien".

"Tengo que tomar decisiones radicales en mi vida. Proteger a mi hijo, a mi esposa", manifestó Rivas.

"Quiero implorar que me perdonen, por criticas que reciben que no tienen ninguna razón. Quiero pedirles que oren por mi familia", expresó el religioso, quien sostuvo que aunque se alejará de las predicaciones en su iglesia, no renunciará a esa obra "que es de Cristo".

Acusado de agredir a mujer en motel

El 20 de marzo de 2015, Rivas fue retenido por la Policía Nacional Civil (PNC) bajo cargos por lesiones y amenazas contra una mujer en un motel en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán).

Según contaron vigilantes del establecimiento, escucharon gritos de una mujer que pedía auxilio pero al estar dentro de una habitación no podían ayudarla. Luego, la vieron escapar sin blusa y llamaron al Sistema de Emergencias 911.

Posteriormente fue procesado por expresiones de violencia contra la mujer y violación, pero el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán le otorgó libertad condicional y luego recibió sobreseimiento definitivo.