¿Se prolongará la cuarentena obligatoria en El Salvador por el covid-19? Esto dice el ministro de Salud

La cuarentena domiciliar obligatoria finalizará el próximo 28 de abril, cuando se cumplan 45 días confinamiento y la segunda prolongación de la misma. Los salvadoreños permanecen en encierro desde la noche del 22 de marzo, y la natural pregunta en estos días es si el gobierno decidirá ampliarla o si optarán por retornar paulatinamente a las actividades.

Consultado al respecto esta mañana de jueves (23.02.20) en la entrevista Diálogo con Ernesto López de canal 21, el ministro de Salud, Francisco Alabi, no se aventuró a dar una respuesta precisa sobre si la cuarentena se prolongará y por cuánto tiempo. Podrían ser dos semanas, un mes, dijo, sin comprometerse con fechas. No mencionó en ningún instante la posibilidad de retomar a la vida cotidiana normal.

“Ese dato lo da la curva (de casos) y las características de esa enfermedad y cómo va evolucionando en el territorio. Es bien importante que se continúen (las medidas); no podría dar un dato certero… Eso depende de la evolución; los datos son evidentes y creo que cuando algo se está haciendo bien, cuando la evidencia de los resultados van acorde a lo que se está haciendo, no tenemos por qué cambiar las medidas”.

El gobierno informó anoche que los casos activos de covid-19 en El Salvador son actualmente 175. Además confirmó la muerte de otro paciente a causa del virus, ascendiendo a 8 el número de fallecidos.

El ministro considera que las estadísticas de la evolución de la enfermedad en el país, sin embargo, le dan la razón al gobierno sobre la eficacia de las medidas que se han tomado hasta el momento. “Disminuir las acciones que estamos implementando podría echarnos a perder el trabajo que hemos hecho hasta ahora… No tenemos por qué cambiar las medidas cuando es evidente que lo estamos haciendo bien”, dijo Alabi.

El ser consultado por el entrevistador sobre la posibilidad de ir abriendo el comercio y la industria paulatinamente, el ministro aseguró, sin entrar en detalle, que el gobierno está haciendo sus evaluaciones. “Todo se está estudiando. Nosotros comprendemos lo complicado y que la economía se puede poner en algún momento en una situación súper complicada, pero la prioridad es la salud”. Lo importante, agregó, es que la incorporación a la economía sea estratificada y planeada garantizando que los resultados se mantengan, añadió.

En otro tema, sobre las denuncias de carencias de insumos para personal de salud en los hospitales, centros asistenciales y centros de contención de la pandemia, Alabi dijo que es una situación real que se está investigando para poder superar el problema.

Consideró tres causas probables que hagan que los insumos de protección no esten llegando a las manos del personal de salud. Dijo que, por un lado, puede tratarse de un problema de logística a nivel de distribución de los equipos. También explicó que existen algunas jefaturas, “aunque no son todas, porque la mayoría están comprometidos con el trabajo”, que están acostumbradas a almacenar, porque antecedentes les indican que luego se quedan sin equipo, dijo. La tercera posible causa, valoró, es que el personal no ocupe adecuadamente el equipo de protección que se entrega.

La noche del miércoles, representantes del gobierno y sindicatos del sector salud firmaron un acuerdo que, según ellos, permita garantizar el abastecimiento y las condiciones adecuadas el personal que está en primera línea de atención de la pandemia. En el acuerdo, participaron sindicalistas del ISSS, FOSALUD y del sindicato general del Ministerio de Salud. No participó el Colegio Médico.

El ministro de Salud también se refirió a las constantes quejas y denuncias que llegan desde el interior de los centros de contención de la pandemia. Cerca de 4,000 salvadoreños permanecen en unos 83 centros de contención. Algunas de las denuncias incluso han llegado a la Sala de lo Constitucional mediante hábeas corpus, que han sido admitidos por la misma, considerando la violación de varios derechos de los salvadoreños que han sido sometidos a la medida.

Algunps de los afectados, por ejemplo, se quejan de que llevan más de 40 días encerrados en centros de contención sin haber presentado síntomas. Otros, incluso, han dicho haber sido sometidos a la prueba de covid-19 y haber resultado negativa y, pese a ello, no han sido enviados a sus hogares.

La cuarentena, explicó el funcionario, inicialmente se establece para 30 días, pero el protocolo del alta tiene ciertas características, que no siempre se enmarcan en ese período de tiempo, dijo.

“El manejo de un paciente para valorar su alta no depende de la definición del tiempo de la cuarentena, sino que depende de las características de la salud del paciente; por qué hay gente con más de 30 días en cuarentena y no han tenido síntomas, pero no quiere decir que no hayan estado expuestos al virus en el tiempo que han estado en el centro de contención”, dijo. Además, recordó que hay pacientes asintomáticos.

Los criterios para salir de la cuarentena son el periodo de incubación y aparición de síntomas; la evaluación epidemiológica del paciente por parte del personal de salud y el cumplimiento del reglamento de salud. “Lo que se busca es darle el alta a un paciente cuando ha cumplido un protocolo con un objetivo: garantizar que no tiene la enfermedad y sobre todo garantizarle la salud al resto de los salvadoreños que van en alguna medida en contacto con esta persona”, dijo.