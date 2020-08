Se reactiva el turismo en laguna

Garantizar protocolos de bioseguridad en los restaurante ha significado para sus propietarios invertir fondos con los que no contaban, por lo que han tenido que buscar alternativas de financiamiento para estar preparados para la apertura de la economía, aseguró Oscar Escamilla, gerente del restaurante El Faro Clareño, ubicado en las riberas de la laguna de Apastepeque, en San Vicente.

"Es difícil, hemos podido resolver con préstamos a través de familiares, pero hemos considerado todo lo necesario para asegurar que nuestros visitantes se sientan seguros y evitar contagios", reiteró Escamilla.

Por su parte, Jackeline López, del restaurante El Mirador, también de la laguna, dijo que lamenta no tener apoyo de ninguna entidad gubernamental, pues en su caso no ha podido acceder a créditos bancarios porque está pendiente debido a que no pudo ponerse al día en los más de cinco meses que cerró su negocio.

"Hemos comenzado con poco, mientras nos recuperamos, mientras tanto, quienes nos visitan deben llevar puesta la mascarilla, tenemos agua y jabón, y las personas únicamente deben desprenderse de su mascarilla cuando consumen sus alimentos", manifestó.

No obstante, ayer varios turistas que departían afuera de los restaurantes o comedores informales de dicho sitio turístico no portaban mascarillas ni guardaban el distanciamiento social, por lo que otros propietarios de negocios de la zona pidieron a las alcaldías de Santa Clara y Apastepeque y al Ministerio de Salud verificar que se cumplan los protocolos sanitarios.