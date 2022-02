Se reduce la afluencia en pruebas covid-19

Ana Gloria llegó ayer desde las 7:00 de la mañana a hacer fila en el parque de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, para ser de las primeras personas en someterse a una de las pruebas para detectar casos positivos de covid-19, en las cabinas del Ministerio de Salud (MINSAL).

Como Gloria, unas 200 personas más esperaban a que el reloj marcara las 8:30 de la mañana para que iniciara la toma de muestras. Al llegar la hora, el personal comenzó a atender a quienes esperaban descartar o confirmar un contagio de covid-19.

"Estuve desde antes de las 7:00, pero porque no habían empezado, ya cuando empezaron fue rápido", dijo Ana, quien cerca de las 9:00 de la mañana ya se dirigía hacia su hogar.

Por momentos, la fila se tornaba larga, pero con el pasar de los minutos el flujo nuevamente se reducía porque el proceso se desarrollaba con agilidad, dijeron algunas de las personas que se realizaron la prueba.

"Yo fui la 241 pero he sentido que ligerito he pasado. Vine ya tardecito pasadas las 8:00 (...) y yo pensé que iba a hallar larga la cola, pero no", aseguró Blanca Estela Martínez, que pasadas las 9:00 se disponía a retirarse.

A las 9:16, el personal confirmó que había repartido hasta el número 347 y la fila casi había desaparecido. Eran unas pocas personas las que esperaban para pasar a las cabinas.

Gladys Córdova era una de las personas que esperaban y aseguró que tenía unos 15 minutos de haber llegado y estaba a unas cinco personas para ser la siguiente en pasar.

Cerca de las 10:08, en el parque ya no había una fila, solo personas que llegaban dispersas y que en cuestión de minutos se retiraban del lugar. Más tarde, el personal de salud buscaba movilizarse para conseguir más tubos para las muestras, porque las 500 disponibles ya se habían acabado.

Con el pasar de los minutos, más personas empezaban a llegar, el personal seguía repartiendo números, mientras coordinaban traer más tubos y continuar tomando muestras.

En el parque central de San José Guayabal en Cuscatlán, otro de los puntos de tamizaje que se instaló ayer, el panorama era similar, aunque en esa zona incluso una afluencia menor. Al mediodía habían realizado entre 220 a 250 pruebas de 500 dispuestas.

El panorama de ayer fue muy diferente a lo que se experimentó en enero, donde e incluso 1,000 pruebas eran insuficientes para cubrir la cantidad de personas que se hacían presentes en los puntos de tamizaje instalados por el gobierno.