Se reduce matrícula estudiantil

El director departamental de educación, de Morazán, Ángel Reyes, dio a conocer que la matrícula escolar para este año presenta una disminución sensible en comparación con el 2020, pues hasta la fecha se han inscrito 36,700 alumnos, cuando el año anterior fueron 41,000, lo que refleja una reducción de 4,300 estudiantes.

Aunque, Reyes aclaró que a este número falta que se añada a los jóvenes que estudian a distancia, quienes son unos 2,500 y a los alumnos que todavía se encuentran bajo refuerzo, debido a que no presentaron todas sus tareas el año lectivo anterior.

"Tenemos un margen de estudiantes que no presentaron las tareas a tiempo, esos niños no han sido matriculados en el grado que les corresponde porque educación nos ha dado la indicación que todavía tenemos este primer trimestre para poder lograr que cumplan sus tareas", expresó el director.

Consideró, que algunas razones por las que la matrícula podría haberse reducido es que varios padres de familia no quieren matricular a los niños en el grado superior al que cursaron en 2020, pues les han expresado que no están conformes con los resultados obtenidos durante las clases virtuales. Añadió, que otro de los factores que considera también han influido en que algunos padres decidan que sus hijos no continúen estudiando ha sido la falta de acceso a internet que algunas familias tiene en el departamento

"Hay zonas donde no tenemos internet, a veces tampoco hay señal de cable para ver canal 10, pero nosotros hacemos todos los esfuerzos necesarios", dijo.